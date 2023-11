Mirko Brunetti si riavvicina a Perla Vatiero al Grande Fratello/ “Non esiste nessun fattore Greta”

Mirko Brunetti si avvicina a Perla al Grande Fratello: Greta dimenticata?

Tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è andato in scena un nuovo avvicinamento nella casa del Grande Fratello. I due ex concorrenti di Temptation Island stanno tentando di ricucire lo strappo venutosi a creare nel programma condotto da Filippo Bisciglia la scorsa estate, e negli ultimi giorni si sono infittiti i dialoghi tra Mirko e Perla. Nelle scorse ore Brunetti e Vatiero si sono confrontati ancora una volta, cosa che accade praticamente con cadenza quotidiana da quando Perla ha fatto il suo ingresso nel loft di Cinecittà.

Nel post puntata di ieri sera, Mirko, Angelica Baraldi, Paolo Masella e Massimiliano Varrese si sono soffermati ancora una volta sul triangolo tra Brunetti, Perla e Greta, parlando del fatto che, da parte di Greta Rossetti fuori dalla casa, non ci fosse stata alcuna reazione, tranne un mi piace a un articolo che dava del “piacione” a Mirko. Per questo Brunetti ha rotto il silenzio sulla questione: “Noi stiamo andando fuori (dal discorso, ndr) perché il fattore Greta non esiste, cioè…”. Infatti, Mirko Brunetti ha ribadito più volte che, nonostante il suo pensiero vada anche fuori a colei che pare ancora la sua fidanzata, vuole godersi tutto ciò che accade al Grande Fratello, senza rimpianti.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, il confronto al Grande Fratello

Per la gioia dei fan Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembrano tornati ad avvicinarsi nella casa del Grande Fratello. C’è ancora qualche possibilità di riconciliarsi dopo la storia finita tra Mirko Brunetti e Perla a Temptation Island? Il tempo lo dirà e le confessioni che i due stanno scambiando all’interno della Casa sembrano però lasciare spazio a ogni scenario. Nei giorni scorsi Perla Vatiero si è aperta con le sue compagne di gioco Letizia Petris e Angelica Baraldi, raccontando il post Temptation Island, quando lei e Mirko Brunetti sono usciti da separati.

Il racconto della Vatiero su Mirko: “Mi era crollato il mondo addosso. Per distaccarci ci voleva una cosa drastica. E così è successo con il programma. La convivenza si è presentata in un momento sbagliato della nostra vita. Quella situazione da gestire era diventata troppo più grande di noi. Dovevamo avere il coraggio di staccarci un po’, di distaccarci da quella convivenza”. E sempre alle altre gieffine, Perla ha rivelato su Mirko Brunetti: “Il nostro problema non è mai stato il sentimento, non avevamo il coraggio. Ho passato giornate nelle quali gli chiedevo di lasciarmi.. ”











