Mirko Brunetti, spunta un vecchio video di accuse alla famiglia di Perla/ “Mi dissero ti facciamo del male”

Grande Fratello, Mirko Brunetti: spunta un vecchio video dove accusa Perla Vatiero e la sua famiglia

In questa edizione del Grande Fratello tiene banco il triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Il giovane, che secondo Alfonso Signorini tiene solo più a se stesso che ad una delle due ragazze, è entrato nella Casa del GF molto confuso sui suoi sentimenti. L’ingresso della sua ex ragazza però, ha cambiato le carte in tavola ed i due appaiono sempre più vicini tanto che in molti sostengono che possa esserci un ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Mirko Brunetti si dichiara innamoratissimo di Perla Vatiero mentre la ragazza nutre dei dubbi ed è ancora molto ferita per ciò che è successo in passato. Ed a proposito di passato in queste ore è spuntata un video di una diretta instagram del gieffino in cui parla di Perla e della sua famiglia con parole tutt’altro che lusinghiere. Il portale Blogtivvu, infatti, riporta le accuse di Mirko all’epoca: “Nel momento in cui prendo una decisione, a me non piace infangare, raccontare che Perla scrive quei brutti messaggi a Greta. Che mi minaccia di non andare a Roma. Che un membro della sua famiglia ha addirittura perso del tempo per chiamarmi e dirmi che veniva a Rieti e mi faceva del male.”

Mirko Brunetti e le accuse a Perla e alla sua famiglia: “Vuole passare da vittima”

Mirko Brunetti ha lanciato pesanti accuse a Perla Vatiero ed alla sua famiglia in una vecchia diretta Instagram venuta alla luce nelle scorse ore e rilanciata da diversi siti tra cui Blogtivvu. Nel video accusava, tra le altre cose, Perla di fare la vittima: “Sui social Perla vuole passare da vittima. Ha fatto tutto questo solo ed esclusivamente per 2 follower in più, per due like in più e due visualizzazioni TikTok in più. Noi invece abbiamo semplicemente parlato di noi. Non vi interessa, non vi piace? Perfetto. Siamo stati veri, ci siamo scelti, ci siamo vissuti. Io ho portato rispetto.”

La fine della storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero a Temptation Island è stata tutt’altro che serena. I due si sono separati perché Mirko si era invaghito delle tentatrice Greta Rossetti. Una volta finito il reality dei sentimenti, però, tra i due ci sono state incomprensioni e dissapori e poco prima di entrare al Grande Fratello Mirko aveva dei dubbi su questa relazione. L’arrivo di Perla Vatiero nella casa più spiata d’Italia è stato poi un ulteriore scossone per il ragazzo. Ed adesso, con l’ingresso anche di Greta Rossetti si prevedono scintille.











