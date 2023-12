Mirko Brunetti torna al Grande Fratello 2023/ Confronto con Perla in Casa: lo spoiler di Signorini

Mirko Brunetti torna nella Casa del Grande Fratello 2023 dopo l’eliminazione

Il televoto di sabato scorso del Grande Fratello 2023 ha portato ad un esito che ha lasciato molti senza parole. L’eliminato definitivo della puntata è stato Mirko Brunetti, da settimane sotto i riflettori per il triangolo con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Un’eliminazione così inaspettata che ancora qualcuno in Casa crede si tratti di uno scherzo e che in realtà Mirko sia nascosto in qualche ala inaccessibile della Casa.

La realtà è che Mirko è davvero fuori dai giochi ma ha ancora qualche faccenda in sospeso al Grande Fratello. Motivo per il quale questa sera, 11 dicembre, vi farà il suo ritorno, in modo da poter avere un faccia a faccia definitivo con la sua ex Perla Vatiero, e probabilmente anche con Greta Rossetti.

Mirko Brunetti, nuovo confronto con Perla Vatiero al Grande Fratello: spoiler di Signorini a Pomeriggio 5

Ad annunciarlo in anteprima a Pomeriggio 5 è stato proprio Alfonso Signorini, che tra le varie anticipazioni ha rivelato il ritorno di Mirko nella Casa. “Avrà un faccia a faccia importante con Perla”, ha poi aggiunto il conduttore del reality di Canale 5, forse già a conoscenza di alcune delle cose che Mirko ha voglia di dire alla sua ex fidanzata (e non solo!). Da ore circola infatti l’indiscrezione secondo la quale Brunetti avrebbe finalmente preso la sua decisione su Perla e Greta, ormai consapevole dei suoi veri sentimenti. Li annuncerà in diretta al Grande Fratello questa sera? E quale sarà la reazione di Perla e Greta al rivederlo e ad ascoltare le sue dichiarazioni?

