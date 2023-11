Mirko Brunetti: “Tornare con Perla? No, io vorrei Greta”/ Poi l’appello a Signorini: “Falle entrare al GF”

Mirko Brunetti chiude ogni porta a Perla ma lancia un appello a Signorini: “Fai entrare lei e Greta al Grande Fratello”

Non c’è puntata del Grande Fratello 2023 in cui non si analizzi il rapporto altalenante tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. I due sono ancora in crisi ma non è chiaro se ci sia speranza di un ritorno di fiamma oppure no. Intanto Mirko cerca di fare chiarezza su un fatto: con Perla Vatiero non c’è per lui possibilità di ritorno. “Io vorrei tornare con Greta”, ha ammesso Mirko.

Quando però Signorini gli fa notare che potrebbe fare entrare in Casa la sua ex Perla, lui non si dice dispiaciuto ma rilancia: “Fai entrare sia Perla che Greta a questo punto!” Signorini non si tira indietro, né conferma la possibilità che questo diventi realtà.

Intanto Mirko ha scoperto che l’ultimo post pubblicato da Greta su Instagram non ha parole scoraggianti rispetto ad un possibile ritorno di fiamma. “Il muro si è messo automaticamente dal momento in cui è entrato lì dentro, ma non per volere mio. – ha scritto Greta – Come faccio a vivermelo se è lì, come faccio a capire l’amore che c’è tra di noi, se non posso toccarlo, guardarlo negli occhi e parlarci… E non mi dite vai lì e diglielo perché, ragazzi, fosse per me lo farei ora ma non sempre è tutto possibile nella vita. Proprio per questo dico che è lui ad aver messo il muro entrando lì dentro.” Poi ha concluso: “Ora non posso far altro che stare qui ad aspettare e guardare proprio come fate voi. Sperando non si faccia film mentali che non esistono. Ma nessuno ha mai detto di non amarlo, e nessuno ha mai detto che non mi manca.”

