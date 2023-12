Mirko Brunetti: “Tra me e Greta c’è il sentimento”/ “Tendo a bloccarmi in questa situazione…”

Mirko Brunetti torna con Greta Rossetti?

Dopo il confronto avuto con Greta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti è nuovamente vicino alla Rossetti con cui sta avendo confronti continui. C’è, invece, più distacco con Perla Vatiero che sta mantenendo le distanze trascorrendo il proprio tempo con gli altri inquilini nella casa. Mirko appare abbastanza confuso e in difficoltà dovendo convivere con Perla e Greta e ha confessato di essere frenato dalla situazione lasciandosi andare ad uno sfogo con Vittorio Menozzi.

Parlando con Vittorio, Mirko ha fatto intendere di provare ancora un sentimento per Greta e di essere frenato dalla presenza di Perla per la quale, invece, nutre un affetto dovuto ai cinque anni di vita condivisi con lei. Una consapevolezza che ha spiazzato il pubblico del Grande Fratello 2023.

Le parole di Mirko Brunetti su Greta Rossetti

“Secondo me io e Greta in questo momento ci troviamo nella stessa identica situazione, a livello emotivo. Dove non ci fidiamo, però il sentimento vuoi o non vuoi c’è, poi c’è l’orgoglio. Io tendo a bloccarmi, come ti ho detto, per quest’altra situazione. Però, ripeto, per me sono tutte chiavi di lettura”. Queste le parole di Mirko Brunetti che, secondo molti utenti del web, starebbe prendendo tempo per capire effettivamente i suoi sentimenti.

Chi, invece, appare particolarmente decisa è Perla Vatiero che, dopo essersi riavvicinata, con l’ingresso di Greta ha preso nuovamente le distanze e appare decisa a fare un percorso autonomo.











