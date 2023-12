Mirko Brunetti vs Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023/ “Malizioso con Greta e Perla”. Lui: “Geloso?”

Giuseppe Garibaldi irrita Mirko Brunetti: “Con Greta e Perla ci mette malizia, qualcuna poi ci casca…”

Giuseppe Garibaldi ride e scherza con Greta e Perla al Grande Fratello 2023, in un momento conviviale. Quando Beatrice vede la clip in questione rimane alquanto perplessa, perché a lei lo stesso comportamento sarebbe stato “contestato”. Da studio interviene Mirko Brunetti, che non sembra affatto distante dalla tesi della Luzzi. Infatti attacca il suo ex coinquilino: “Cosa ne penso di Giuseppe? Vittorio le ha accettate le coccole (con Beatrice Luzzi, ndr), mentre Giuseppe è un grande giocatore. Giuseppe ci mette malizia, porta la colazione, poi qualcuna ci casca e diventa amicizia, che fa gola al pubblico….”, l’accusa di Brunetti.

Anita minaccia di uscire dal Grande Fratello 2023 dopo la lite con Beatrice/ "Questa volta sei andata oltre"

“Queste sono coccole di divertimento, dove si scherza. Non vedo questo gran giocatore che vedete voi”, risponde Perla in difesa di Giuseppe. Che poi si difende da solo, ribadendo la sua posizione: “Porto la colazione a letto da tre mesi, le tratto al meglio…”.

Perla Vatiero e Greta Rossetti difendono Giuseppe a spada tratta: “Le nostre coccole sono scherzose”

In difesa di Giuseppe, si schiera anche Greta Rossetti. “Le coccole le accettiamo, scherziamo e passiamo la giornata. “Non mi sento di dovermi giustificare con Mirko”, dice invece Perla, l’ex di Mirko. “Ma io non mi riferivo né a Perla né a Greta”, precisa ancora Brunetti da studio. Nel frattempo Giuseppe domanda a Mirko se stia soffrendo di gelosia, mentre Beatrice Luzzi si ritiene stufa di tutte queste dinamiche e chiude il discorso. “Il vero giocatore è lui, per questo fa le sceneggiate”, le sue parole rivolte a Giuseppe.

Grande Fratello 2023, 29a puntata/ Diretta e eliminato: Rosanna, Beatrice, Federico e Monia in nomination

© RIPRODUZIONE RISERVATA