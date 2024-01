Mirko Bunetti: “Ha detto tutto lei…”/ La risposta alle critiche di Elenoire Ferruzzi sull’ex Perla Vatiero

Grande fratello 2024, Mirko Brunetti interviene sull’affaire Elenoire Ferruzzi e Perla Vatiero: i dettagli

É un Mirko Brunetti senza peli sulla lingua, il protagonista di una replica piccata all’ex gieffina Elenoire Ferruzzi, per l’attacca online all’ex Perla Vatiero di Grande fratello.

Mentre l’ex fidanzata storica prosegue il gioco di Grande fratello, nella Casa più spiata d’Italia, l’ex vippona in corsa al Grande Fratello vip 7 si scaglia contro la produzione del gioco corrente che vede nip e vip fondersi nelle varie dinamiche del reality show sulla convivenza forzata. E in particolare é Perla Vatiero a ricevere dei tranchant attacchi social da parte della bionda vippona influencer, Elenoire Ferruzzi. Come il parallelo in fatto di beauty sull’hair-look sfoggiato in puntata al Grande Fratello, che allude al pelo del cane maltese. Si tratta di uno dei cinguettii al vetriolo sul social X, dove Elenoire Ferruzzi darebbe della “diversamente bella” a Perla Vatiero, per voler usare un eufemismo.

Trova le differenze pic.twitter.com/6fgbIJzRpM — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) November 28, 2023

Ma non si fa attendere la replica dell’ex fidanzato di Perla Vatiero, dopo l’intervento social della sorella di quest’ultima, Loana Vatiero, che ha stigmatizzato l’attacco di Elenoire Ferruzzi tacciandolo non troppo velatamente di body-shaming mosso online contro la gieffina sorella.

La replica all’attacco sull’aspetto fisico

“Su Elenoire ha già risposto Loana (sorella di Perla che ha fatto un post Instagram per difenderla) -fa sapere seccamente Mirko Brunetti, incalzato dai fan internauti sull’ex fiamma e l’affondo sull’aspetto fisico- e più di quello non vorrei dire. Ha detto tutto lei. E meglio di così non si poteva, anzi”. Quindi, la conclusione dell’intervento mediatico di Mirko Brunetti, chiamato a pronunciarsi sull’attacco di Elenoire Ferruzzi sferrato contro Perla Vatiero: ” Non voglio dare neanche l’1% del mio tempo a certe cose e certe persone“.

Che possa esserci un prosieguo della guerra stellare tra il Grande fratello e il Grande fratello vip in corso? Chissà…











