Mirko Casadei, chi è e vita privata/ In ricordo del padre Raoul Casadei ha istituito un premio…

Chi è Mirko Casadei? La carriera e la vita privata

Mirko Casadei è il figlio di Raoul, il re del Liscio scomparso lo scorso anno a causa del covid. Mirko ha ereditato la passione della musica dal padre. È un musicista e cantante pop folk italiano, nonché il leader della nota Orchestra Casadei. Già dall’adolescenza collaborava con il papà e nel 2001 ha “ereditato” da Raoul la direzione e gestione dell’orchestra. A seguito deciderà di cambiare il nome in Mirko Casadei Beach Band. Con il cambiamento del nome, si assiste anche ad un cambiamento di stile in cui ripropone le canzoni classiche in versione moderna: si lavora per lo più su arrangiamenti e ci sarà un rinnovo dell’organico. Raggiunto il successo e la maturità artistica, l’orchestra cambierà nuovamente il nome in: Mirko Casadei POPular Folk Orchestra. Attualmente il gruppo è composto da artisti che suonano rigorosamente dal vivo.

Mirko Casadei ha due sorelle, Mirna e Carolina con cui ha un rapporto molto stretto. Sabrina è la sua compagna da moltissimo tempo e insieme hanno due figli: Asia e Kim. Mirko, in un’intervista a Famiglia Cristiana, ha spiegato l’origine dei nomi dei propri figli. Ha raccontato infatti che Kim è il nome di un bambino dalle origini svizzere che aveva conosciuto ai tempi dell’asilo e divenuto suo migliore amico, mentre Asia è legato al bellissimo periodo in cui faceva l’animatore nelle navi da crociera. Qui, c’era sempre una bambina che lo ascoltava con ammirazione il cui nome era proprio Asia. In seguito scoprirà che la bimba era la figlia del noto cantante Paolo Belli.

Mirko Casadei e il rapporto con le nipoti Noa e Adele: “E’ come se fossi…”

Mirko Casadei è diventato nonno alla giovane età di 43 anni di due bellissime nipoti, Adele e Noa, avute da Asia insieme al suo compagno Denis. Mirko è molto affezionato alla sua nipotina nata nel 2013: “È come se fossi diventato padre un’ altra volta. Sono perdutamente innamorato di lei: quando arrivo a casa, a qualsiasi ora della notte, la prima cosa che faccio è andare a vedere se dorme, come facevo con i miei figli”. I figli di Mirko, Asia e Kim, amano la musica, come tutta la famiglia Casadei: “Mi piace cantare, ma mio padre non mi ha mai pressata affinché seguissi le sue orme. Mio fratello Kim, invece, è un ottimo musicista. Chissà, magari sarà lui a portare avanti il mestiere di nostro padre e nostro nonno”, ha raccontato Asia a EmiliaRomagnaMamma.it qualche anno fa.

Nel 2020 è nata la seconda nipotina Adele. Per la famiglia Casadei la famiglia è importante, o meglio, è tutto ed è per questo che nasce l’idea di vivere tutti assieme in un’area verde, anche se gli alloggi sono completamente indipendenti. Mirko Casadei ha deciso di omaggiare il padre scomparso lo scorso anno istituendo un premio dedicato ai giovani musicisti.











