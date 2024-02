Mirko Casadei/ “Esibizione a Sanremo 2024? Papà Raoul avrebbe gradito, Romagna Mia brano di appartenenza”

Fra i momenti clou della seconda puntata del festival di Sanremo 2024, anche la celebrazione dei 70 anni della celebre hit romagnola Romagna Mia, ballata nella sala dell’Ariston che per l’occasione si è trasformata in una vera e propria balera di Gatteo Mare, Rimini o Riccione. Stamane il programma di Rai Uno, Uno Mattina, ha intervistato Mirko Casadei, erede del compianto Raoul Casadei, morto a marzo di tre anni fa a causa del covid: “Abbiamo fatto ballare tutti – ha raccontato Mirko Casadei stamane in diretta chiacchierando con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla – Raoul ci teneva tanto, ci avrà guardato da lassù”.

Maestro Melozzi: “Mia categoria si avvicini di più al pubblico”/ “Per gli artisti siamo dei mental coach”

E ancora: “Questa è una canzone di appartenenza è anche la canzone della solidarietà per gli amici alluvionati, cantavano e ballavano tutti sporchi di fango (riferendosi ai tragici eventi dello scorso maggio 2023 ndr) questa canzone”. Mirko Casadei ha proseguito: “Il liscio è una musica importantissima è il ballo italiano quindi perchè non avere uno spazio qui a Sanremo? Ho una proposta nuova a parte il liscio, ma anche una conduzione di Arianna (ballerina del liscio ndr) e di Domenico (marocchi ndr) non si sa mai”, ha poi scherzato Casadei.

Ordine di uscita cantanti Sanremo 2024 e scaletta 3a serata/ Aprono Il Tre e Loredana Bertè

MIRKO CASADEI, ZAZZARONI: “LO CONOSCO DA QUANDO È UN BIMBO”

In studio a Uno Mattina presente Ivan Zazzaroni che ha svelato di essere un amico di famiglia dei Casadei: “Quando sento Romagna Mia mi alzo in piedi e metto la mano sul cuore, è un inno nazionale, io lo conosco da quando è un bimbo, Raoul per me è una sorta di Dio pagano, mi fa molto piacere, eravamo insieme a ballare al sambodromo con due milioni di persone”.

Infine le parole di Carmen Russo, altro ospite di Uno Mattina: “Anche noi siamo stati con Mirko al carnevale di Cento” e Mirko ha replicato: “Carmen potrebbe essere romagnola, ha questa allegria verace, io l’adoro” e Carmen ha chiosato: “Mia mamma era di Modena”.

Sanremo 2024: Geolier, Annalisa e Irama sono la Top3/ La classifica delle tendenze su YouTube

© RIPRODUZIONE RISERVATA