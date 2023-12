Mirko chiude con Greta al Grande Fratello: “Non ti amo più”/ Lei: “Abbiamo sbagliato tanto, colpa dei social”

Mirko Brunetti e Greta Rossetti, confronto definitivo al Grande Fratello 2023

Mirko Brunetti torna nuovamente al Grande Fratello 2023 per avere questa volta un faccia a faccia con Greta Rossetti. Un incontro saltato la scorsa settimana a causa della positività al Covid dell’ex gieffino, che lui però voleva per chiarire alcuni aspetti che non sono apparsi chiari.

“Mi è dispiaciuto quello che hai detto in questa settimana. – esordisce Mirko una volta di fronte a Greta all’interno della Casa del Grande Fratello – La nostra magia era la semplicità e questa magia si è rotta quando è successo tutto questo. Io ora ho bisogno di metabolizzare tante cose e ripulire tanto di me. Non pensavo che sarebbe successo tutto questo. Non siamo stati bravi ed è per questo che dico che la magia si è rotta.”

Mirko Brunetti: “Non amo più Greta”, la reazione di lei

Signorini ha però voluto andare al punto, chiedendo a Mirko Brunetti quali sono i suoi sentimenti nei confronti di Greta oggi: “Se la amo ancora? No.” ha chiarito l’ex gieffino. Greta spiega che a farle male non è stato tanto il suo lasciarla, ma il fatto che lui abbia sottolineato che tra loro è finita la magia: “Perché per me quella rimane, io penso che la proverò per sempre nei tuoi confronti”, sono state le parole della ragazza, che infine ha ammesso: “I social hanno influenzato il nostro equilibrio di coppia, abbiamo sbagliato tantissimo, non dovevamo esporci troppo come abbiamo fatto. Se dovessi tornare indietro non lo rifarei!”











