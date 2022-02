Mirko e Brenda Gozzoli, ex marito e figlia Sara Di Vaira/ “Io ho reagito male”

“Ballando con le stelle” nel corso degli anni ha fatto da Cupido a diversi suoi protagonisti. È il caso, ad esempio, di Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, che oggi hanno due bambine, ma anche di Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, che hanno vissuto una storia d’amore lunghissima nonostante ora sia siano lasciati e abbiano entrambi altri partner. Un destino simile a quello di quest’ultima coppia è quello che è accaduto a Sara Di Vaira e Marco Del Vecchio, che hanno vissuto una storia d’amore lunga due anni, ma che entrambi sembravano convinti potesse durare per sempre.

Marco Del Vecchio, ex Sara Di Vaira/ "È stata una delusione forte"

Stare fianco a fianco per preparare le coreografie, del resto, può creare un’alchimia fortissima, che può essere poi l’inizio di un sentimento importante. Ed è per questo che Sara, 41enne originaria di Cecina, non aveva esitato all’epoca a lasciare il marito, Mirko Gozzoli non appena aveva compreso di essersi innamorata dell’ex calciatore. In quel periodo la coppia aveva una bambina ancora piccola, ma entrambi erano concordi all’idea di non portare avanti un rapporto che era ormai finito.

"Sara di Vaira si ritira", Milly piange per il suo addio/ "Devo asciugarmi gli occhi"

Mirko e Brenda Gozzoli: chi sono ex marito e figlia di Sara Di Vaira

Accettare che il partner sia innamorato di un’altra persona può essere difficile, ma a volte è inevitabile comprendere quando una storia non può proseguire. Questo è quello che è successo anni fa a Mirko Gozzoli e Sara Di Vaira, entrambi ballerini professionisti, che si sono lasciati nel momento in cui lei aveva capito di provare un sentimento per Marco Del Vecchio, suo partner all’epoca a “Ballando con le stelle”.

Era stato lui qualche anno fa a raccontare cosa era accaduto tra loro: “Mia moglie, la ballerina di ‘Ballando con le stelle’ Sara Di Vaira, mi ha lasciato dopo otto anni di matrimonio – aveva raccontato -. Lo ha fatto perché era innamorata di Marco Del Vecchio, l’ex calciatore che era il suo partner nel programma. Mi sono accorto che mia moglie stava cambiando, ci siamo trasferiti a Roma per stare vicini ai Del Vecchio, all’inizio eravamo amici. È difficile dirlo, ma lei ha ammesso subito di essere innamorata di Marco, suo allievo, e che anche lui era innamorato di lei. Io ho reagito male, era frastornato, incredulo e alla fine abbiamo provato a recuperare il nostro matrimonio, ma ho capito che erano innamorati e sono andato via di casa”.

Mirko Gozzoli ex Sara Di Vaira per "colpa" di Ballando con le stelle?/ L'amore per la figlia Brenda vince

I loro rapporti sono ora civili per il bene della loro bambina, Brenda, nata nel gennaio 2011. Lui oggi è sposato con Edita Daniute, anche lei ballerina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA