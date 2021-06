Mirko e Martina figli Cristiana Ciacci/ Lui pronto alla musica come nonno Little Tony

Bello, molto somigliante al nonno Little Tony e amante della musica, cos’atro possiamo dire di Mirko, figlio di Cristiana Ciacci, senza pensare subito ad un suo futuro in tv? Proprio in questi giorni in cui si sta mettendo insieme il cast del Grande Fratello Vip 2021 sono in molti quelli che pensano a lui come un possibile concorrente e ancor di più dopo il successo ottenuto ieri prendendo parte a Domenica In insieme alla mamma proprio per ricordare l’amato nonno. Lui stesso si è detto “confuso e felice” per via di questo successo ma ha avuto anche modo di mettere insieme i suoi ricordi partendo dal fatto che il nonno non era molto propenso a fare ‘l’anziano’ ma con lui e i suoi fratelli sicuramente ha avuto modo di dare una svolta alla sua vita, ma quale sarà il futuro di Mirko? Toccherà alle fa chiedere la sua presenza in tv a gran voce. (Hedda Hopper)

Mirko e Martina star a Domenica In

I primi due dei cinque figli di Cristiana Ciacci, Mirko e Martina, sono giunti in studio a Domenica In: “Lui è pazzesco, è uguale a Tony!”, ha esclamato Mara Venier alla vista dei due figli di Crisiana Ciacci. La figlia minore oggi ha 13 anni. Come era nonno? “Non è una domanda facile, quando sei bambino e passi del tempo col nonno pensi che possa essere una persona ‘normale’ invece noi abbiamo vissuto questo contrato tra un nonno e un personaggio famoso”, ha spiegato Mirko, ricordando l’assalto dei fan. “Era molto simpatico, giovanile e si preoccupava molto per noi”, ha proseguito.

A commentare è stata anche Martina, oggi ormai una donna: “Nonno? Di lui mi mancano le domeniche a pranzo che erano d’obbligo, passavamo un bel momento in famiglia, era importante per lui e per noi. Eravamo noi, tutti insieme”, ha spiegato la ragazza. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I primi due figli di Cristiana Ciacci

Si continua a parlare di Little Tony a Domenica In proprio come la scorsa settimana e questa volta si andrà ancora più in fondo visto che a prendere posto in studio ci penseranno non solo Cristiana Ciacci, figlia dell’artista, ma anche Martina e Mirko i suoi nipoti Little Tony. I tre prenderanno posto in studio per parlare dei loro ricordi e delle emozioni relative a quel nonno ingombrante ma di loro non si sa praticamente nulla. A differenza della madre, spesso in tv, Martina e Mirko si sono visti di rado ma sicuramente oggi pomeriggio avremo modo di capire un po’ di più quale sia stato il loro rapporto con Little Tony. A rivelare qualcosa, tempo fa, ci aveva pensato proprio la Ciacci, parlando di un nonno presente e affettuoso ma che aveva il terrore di essere chiamato in quel modo perché spesso parola collegata all’età e alla vecchiaia.

Mirko e Martina figli Cristiana Ciacci e nipote di Little Tony

In particolare, proprio la figlia di Little Tony ha raccontato: “Era affettuosissimo, ma aveva il terrore che qualcuno potesse chiamarlo nonno e associarlo alla parola vecchio. La fobia gli è passata quando ha visto che nessuno lo trattava da anziano, visto che si tingeva i capelli, si buttava per terra mentre cantava, usciva con le ragazze e guidava le spider”. Oggi Cristiana Ciacci è anche una mamma di ben cinque figli che hanno tutti il nome che inizia con la lettera M. Questi i loro nomi: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia. Oggi a Domenica In saranno ospiti solo Mirko e Martina, almeno in studio, ma il resto lo scopriremo oggi pomeriggio.

