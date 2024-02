Mirko e Perla ancora innamorati?/ Lui torna al GF: “Vorrei risposte sui tuoi sentimenti”, lei spiazza

Mirko e Perla, nuovo incontro e confronto al Grande Fratello 2023

Mirko Brunetti ha fatto il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello 2023 per l’ennesimo confronto con Perla Vatiero. Prima, Signorini mostra alla gieffina un video risalente a Temptation Island in cui ammette di non essere pronta ad un matrimonio e ad una famiglia con Mirko perché prima vuole realizzarsi nel lavoro. “Oggi mi sento una persona molto più matura rispetto a quel momento, – dichiara però Perla in diretta al Grande Fratello – che riesce a gestire le situazioni meglio, riuscendo a farmi scivolare di più le cose e a gestirle. So che devo ancora migliorare.”

“È il caso che tu ne parli con una persona”, annuncia allora Signorini, mandando Perla al confronto con Mirko. Quest’ultimo dunque inizia elogiando la sua ex fidanzata: “Lei è davvero maturata tanto e questo è sotto gli occhi di tutti. Questo è l’unico modo che ho per continuare a capire cosa tu hai dentro, perché non sono nella Casa. A me importa di noi due. Io sto fuori, neppure io ho le risposte, però passano i mesi e io capisco un po’ il tuo stato d’animo. Io vorrei fare il punto della situazione, capire questa nuova Perla cosa ha dentro. Vorrei avere delle risposte sui tuoi stati d’animo.”

Perla spiazza Mirko al Grande Fratello: “Non parlerei mai male di te oggi”

Perla, di fronte alle parole di Mirko, è spiazzata. Poi dichiara: “È complicato spiegarlo, io ho avuto un percorso diverso prima di entrare qui dentro. Mi sono imposta di stare per qualche mese da sola. Diciamo che, ad oggi, mi sono sentita delusa tanto, anche nella Casa. Io però cerco di andare oltre e non parlerei più male di te. Su di te non ho mai cambiato pensiero, capisco che quella che doveva cambiare sotto tanti aspetti ero io. Oggi sto capendo la persona che sono e cercando di mettermi in gioco.” Entrambi però confermano di non avere ancora del tutto chiaro rispetto ai sentimenti per l’altro e ad un possibile ritorno di fiamma.











