C’è anche Mirko Frezza tra i concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2025. L’attore prende parte alla spedizione in Honduras per lasciare il segno e mettersi alla prova. Tanti i progetti a cui ha dato il suo contributo nel corso della sua carriera, a partire dalla fiction Rocco Schiavone al film Ma tu di che segno Sei, Dogman, il reality itinerante Pechino Express, la fiction Un Professore e adesso, appunto, l’Isola dei famosi. Nel suo passato anche la traumatica esperienza del carcere, un periodo che Mirko Frezza naturalmente non ricorda con piacere.

“Ho fatto parte di qualcosa che mi ha portato a cose che mi hanno segnato per sempre, di cui non vado orgoglioso”, ha detto il concorrente isolano in una intervista televisiva di qualche tempo. Dopo il periodo buio, però, è tornato ii sole, con l’incontro di Vittoria. “La vita mi ha mandato un angelo, mia moglie, che mi ha trascinato fuori da quel micro-mondo”, ha raccontato.

Mirko Frezza all’Isola dei Famosi, un ‘precedente’ lo preoccupa, ma moglie e figli tifano per lui

Della moglie di Mirko Frezza, non si hanno moltissime informazioni, perché è una personalità non legata al mondo dello spettacolo. I due sono uniti e affiatati più che mai, anche due genitori complici nella crescita dei tre figli Michelle, Crystel e Gianpiero. I ricordi tenebrosi del passato di Mirko, sono fortunatamente riposti in un cassetto, ma otto anni in prigione non si possono dimenticare facilmente.

La speranza, in vista dell’Isola dei famosi 2025, che possa togliersi nuove soddisfazioni e che le cose vadano meglio di come non siano andate a Pechino Express, dove fu costretto ad abbandonare il gioco soltanto dopo la prima puntata a causa di una frattura al metatarso, rimediata anche da Claudio Colica de ‘Le Coliche’. Dunque, diita incrociate per Mirko Frezza, la sua avventura all’Isola dei famosi sta per cominciare.

