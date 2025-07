Mirko Frezza racconta l'avventura all'Isola dei Famosi 2025 e poi svela un retroscena sul Grande Fratello.

Mirko Frezza è stato uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2025, ma a sorpresa, non è riuscito ad arrivare in finale. Dopo il ritorno in Italia, Mirko Frezza ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Superguidatv in cui non solo ha ripercorso le settimane vissute in Honduras, ma ha anche parlato del suo futuro professionale. Prima di tutto, però, ha svelato anche il vero motivo per cui ha deciso di partecipare al reality show condotto da Veronica Gentili. “All’inizio ho deciso di partecipare per i soldi. L’esperienza all’Isola è stata veramente tosta. Il momento più complicato c’è stato quando si sono verificate delle discussioni, in particolare con le naufraghe. Ho temuto di apparire in un modo diverso da quello che ero […]”, ha raccontato.

Poi ha ammesso che avrebbe dato la vittoria a Loredana Cannata: “Io avrei fatto vincere Loredana Cannata anche se con lei ho litigato più di tutti. Meritava lei per quello che ha fatto anche per il gruppo. E’ stata una guerriera, una donna veramente forte che ha sempre portato avanti le sue idee. All’inizio pensavo che recitasse ma poi dopo un mese mi sono ricreduto e ho cominciato ad accettarla”.

Mirko Frezza e il Grande Fratello

A trionfare dopo quasi due mesi, però, è stata Cristina Plevani e sulla vittoria di quest’ultima, Mirko Frezza ha detto: “Per quanto riguarda Cristina, credo che abbia saputo giocare. Nel corso delle prime settimane si è isolata dal gruppo, non ha mai esternato quello che provava quasi da sembrare anaffettiva. Secondo me Cristina ha vinto quando Dino l’ha favorita dicendo quella cavolata dicendo che per venticinque anni lei non aveva fatto niente quando invece è una donna che ha sempre lavorato. Credo che il pubblico italiano si sia riconosciuto in quello”.

Quella dell’attore è stata un’intervista lunga nel corso della quale ha anche parlato del proprio futuro escludere una futura partecipazione al Grande Fratello: “Se mi piacerebbe fare il Gf? No, mai. Ora voglio fare cinema. Mi è stato già proposto ma ho rifiutato” ha dichiarato Frezza ai microfoni di Superguidatv svelando di aver ricevuto in passato offerte per partecipare al Grande Fratello.