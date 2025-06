Colpo di scena all’Isola 2025: Mirko Frezza eliminato rifiuta il ritorno in gioco! "Basta, me ne vado". Perchè ha abbandonato il gioco?

È Mirko Frezza l’eliminato de L’Isola dei Famosi 2025, inizialmente nominato insieme a Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Uno di loro avrebbe dovuto abbandonare definitivamente il reality di Canale 5 anche se i concorrenti non erano a conoscenza del fatto che ancora una volta ci sarebbe stata la possibilità dell’ultima spiaggia. A salvarsi per prima è stata Patrizia, felicissima di poter rimanere nel gioco. Successivamente, Veronica Gentili ha fatto il nome dell’eliminato, Mirko Frezza, e di conseguenza si è salvata anche Teresanna Pugliese.

Cristina Plevani: "Io innamorata di Giuseppe Cruciani? È uno stronz* che piace!"/ Confessione all'Isola

L’attore è sembrato subito felicissimo di uscire dal programma Mediaset: “Ringrazio il pubblico che ha capito che non ce la facevo più“, ha detto una volta pronunciato il suo nome. “Grazie, non pensavo di arrivare fin qui”, spiega, “Vi ringrazio per quello che mi avete dato. Quest’Isola ha portato un terzo Mirko e chi mi conosce vedrà un Mirko diverso, più ponderato e meno istintivo“. Subito dopo, Veronica Gentili lo chiama per fargli una proposta: lo Spirito dell’Isola ha deciso di offrirgli un’altra possibilità, quella di rimanere sull’Ultima Spiaggia.

Quanto pesa Mario Adinolfi? Record di chili persi all'Isola: "Hai superato la soglia"/ Cruciani: "Non durerà"

Mirko Frezza eliminato dall’Isola dei Famosi 2025: interviene Cruciani ma nulla da fare

Nonostante l’invito di Veronica Gentili a restare sull’Isola, Mirko Frezza ha preferito seguire la strada del suo cuore, affermando insistentemente di voler tornare a casa. Anzi, pare essere proprio impaziente di fare rientro in patria, per vedere la moglie e riposarsi dopo il reality. “Portatemi a casa“, dice. A nulla è valso l’incoraggiamento di Simona Ventura e Giuseppe Cruciani che hanno provato in tutti i modi a fargli capire quanto lui fosse fondamentale per l’Isola. Ma Mirko non ha voluto sentire alcuna storia: basta, è stanco e rivuole la vita di prima.

Pagelle Isola dei Famosi 2025, puntata 18 giugno/ Giarrusso flop, Frezza stanco, Adinolfi invincibile