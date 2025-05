Dino Giarrusso sempre più nel mirino dei suoi compagni d’avventura all’Isola dei Famosi 2025. Il giornalista è finito al centro di numerosi scontri, in ultimo con Mirko Frezza. Il motivo è ancora una volta la nomination che Teresanna Pugliese ha fatto ai suoi danni, spedendolo al televoto per l’eliminazione. Secondo Dino, Mirko sarebbe vicino a quest’ultima solo perché è la nuova leader: “Stai con Teresanna perché ti conviene!”, gli ha quindi detto.

Chiara Balistreri smaschera Dino Giarrusso all'Isola: "Ecco cos'ha fatto in diretta"/ "Un serpente, subdolo!"

Parole che hanno fatto letteralmente infuriare il naufrago, che ha affrontato Giarrusso in un faccia a faccia senza esclusioni. “Non cominciare a dire quello che mi conviene perché te ne vai affanc*lo, – ha tuonato Mirko – perché quello che conviene a me lo decido io non lo decidi te. A me conviene ben poco e con me non ci giochi così. Giocaci col mentalista e con le ragazzine, perché sai che a te conviene.”

Teresanna Pugliese e Chiara sotto attacco all'Isola 2025: "False, mentono"/ Nuovi concorrenti furiosi

Mirko Frezza attacca Dino Giarrusso, volano parole forti all’Isola dei Famosi 2025

Dino Giarrusso ha invitato a sua volta Mirko Frezza a non giocare con lui e ad ammettere le sue ‘colpe’, parole che hanno alimentato ancor di più il naufrago romano. “Parla bene con me, ho 52 anni, quello che mi conviene non lo decidi te né il tuo intelletto.”, ha proseguito, sfogandosi poi alle telecamere dell’Isola dei Famosi. “È un po’ subdolo, gli rode il cul* perché sta in nomination e non se lo aspettava. – e ha continuato – Che ha fatto di male? Ha rotto il cazz* a tutti, con una finta gentilezza che è peggio della mia arroganza. Pensa di rompere perché ha studiato e noi abbiamo la terza media, ma lui non è mai stato protagonista della sua vita, io lo sono da quando sono ragazzino!” Ha quindi invitato Mario Adinolfi, amico di Dino, ad intervenire: “Educa quel signore, che ogni volta arriva e deve manipolare i discorsi! Ha rotto il cazz*”, ha tuonato infine Mirko.

Alessia Fabiani e Dino Giarrusso coppia a L'Isola 2025? Sospetto web: "Troppo intimi"/ La strana 'buonanotte'