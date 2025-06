Mirko Frezza ha trascorso molti anni in carcere, poi si è dedicato alla recitazione. A salvarlo è stata anche la moglie e i loro figlie.

Mirko Frezza è uno dei concorrenti più apprezzati dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi, sono in molti a pensare che si aggiudicherà lui la vittoria del reality. Oggi è un noto attore ma in passato ha dovuto fare i conti con molte difficoltà causate da una serie di scelte sbagliate. Per quasi dieci anni è stato in carcere per spaccio di droga e altri reati, però è riuscito a cambiare totalmente vita.

Inizialmente è approdato nel mondo del cinema come stuntman, la svolta è arrivata dopo aver conosciuto Alessandro Borghi che lo ha spinto a dedicarsi alla recitazione. All’inizio della sua carriera come attore Mirko Frezza ha fatto alcune comparse in film come ‘Roma criminale’ e ‘La grande bellezza’, ottenne poi un importante ruolo nel film ‘Ma tu di che segno 6?’ di Neri Parenti e da quel momento tanto è il successo che è riuscito a conquistare.

La carriera di Mirko Frezza come attore e l’amore per la sua famiglia

Mirko Frezza ha fatto il suo esordio come protagonista, al fianco di Alessandro Borghi, nel film realizzato sulla sua personale storia ‘Il più grande sogno’. Ha recitato anche in altre serie note che gli hanno fatto ottenere non poco successo, tra queste: ‘Rocco Schiavone’, ‘Una vita spericolata’, ‘Quanto basta’, ‘Detective per caso’, ‘La narcotici’, ‘Le tre rose di Eva 3’, ‘Rex 8’ e altre ancora.

Nel 2018 Mirko Frezza ha partecipato a Pechino Express, a causa di un infortunio però fu costretto a ritirarsi dopo una sola puntata. Attualmente fa parte del cast dell’Isola dei famosi, moltissimi telespettatori stanno apprezzando il suo percorso e fanno il tifo per lui. Per quanto riguarda la sua vita privata, il naufrago dopo il carcere ha incontrato la compagna Vittoria ed è stato praticamente un colpo di fulmine, infatti convolarono a nozze pochi mesi dopo. Dal loro amore sono nati tre figli, Michelle, Crystel e Gianpiero, l’attore durante un’ospitata a Ciao Maschio ha svelato: “La vita mi ha mandato un angelo, mia moglie, che mi ha trascinato fuori da quel micro-mondo. Lei e i miei figli mi hanno salvato“.

