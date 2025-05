È guerra all’Isola dei Famosi 2025 tra Mirko Frezza e Loredana Cannata. Tra i due concorrenti non c’è proprio affinità e l’attore, in un momento di rabbia, lo ha palesato alla naufraga senza mezzi termini. “Mi da fastidio il tuo modo di fare, specialmente ora che mi hai detto ‘Non mi parlare’. Io stavo cercando di riallacciarmi…”, ha esordito Mirko, lasciandosi poi andare ad un acceso sfogo contro Loredana.

“Con Mirko abbiamo condiviso Montecristo e lì mi ha raccontato tutta la sua vita, però ancora non sai il mio nome! È significativo che non lo conosci ancora!”, ha fatto notare la naufraga, ricevendo in risposta parole dure: “Si vede che il mio cervello lo ha rifiutato, non ci posso far niente, ognuno ragiona come gli pare. – ha dichiarato Mirko, continuando – Siamo due persone diverse, io otto settimane qua con te non ci sto mai e poi mai per tutti gli inciuci che fai. Io vengo da un posto in cui anche il modo in cui ti muovi vale tantissimo.”

Mirko Frezza ha lasciato il gruppo dei Senatori all’Isola dei Famosi 2025 dopo una lite con Loredana Cannata

Mirko ha poi continuato a sfogarsi in un confessionale, dicendosi ormai al limite della sopportazione: “Mi è diventata veramente pesante la sua presenza, quando comincia a darti fastidio anche la voce, o anche se rimedia la legna per il fuoco, è difficile continuare una convivenza.” ha detto della Cannata. È così partita un botta e risposta provocatorio: “Non hai le palle per rimanere qui!”, ha detto Loredana, che poi ha aggiunto alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025 “Accusa me di teatralità e poi lui ogni volta fa lo show, tutto questo perché non condivide le mie idee”. “Io sono leader da una vita, non mi serve una prova del fuoco!” ha risposto Mirko, che, quando lo Spirito dell’Isola ha proposto ai concorrenti un cambio tra i due gruppi, si è subito offerto di andare dai Giovani per 48 ore.