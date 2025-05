Mirko Frezza è uno dei concorrenti naufragi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2025 di Veronica Gentili. L’attore di tantissime fiction di successo in realtà ha un passato molto difficile fatto di criminalità, illegalità e diversi anni trascorsi in carcere. Perché Mirko Frezza è stato in carcere? In tanti si stanno domandando come mai l’attore ha trascorso quasi 8 anni della sua vita in galera accusato di spaccio. In realtà la prima esperienza con il carcere arriva quando Mirko a soli 17 anni quando viene arrestato e portato dietro le sbarre a Regina Coeli. E’ l’inizio di un periodo molto complesso e complicato per Mirko che entra ed esce di prigione al punto da sentirsi come un “criminale”.

Per le istituzioni è un deviato e Mirko comincia a credere che la sua vita sia segnata lasciandosi così andare proseguendo la sua attività criminale che lo porta nuovamente in carcere per spaccio di droga. Questa volta la condanna è di ben otto anni che segnano uno dei momenti più brutti della sua vita.

Mirko Frezza dal carcere alla rinascita nel cinema grazie ad Alessandro Borghi

La galera ha segnato la vita personale di Mirko Frezza che, sentendosi senza alcuna alternativa, si è lasciato andare vivendo di atti di criminalità ed illegali. “Ho fatto parte di qualcosa che mi ha portato a cose che mi hanno segnato per sempre, di cui non vado orgoglioso” – ha raccontato l’attore che durante gli anni trascorsi in carcere ad un certo punto ha nutrito dentro di se il bisogno, ma soprattutto il desiderio di cambiare vita dopo aver incontrato la moglie Vittoria. Grazie ad Alessandro Borghi arriva anche il cinema come ha raccontato proprio Mirko: “è stato un anello importante del mio cambiamento perché ha creduto in me mi ha aiutato, anche economicamente”.

Proprio Frezza dalle pagine del Corriere dell’Umbria ha dichiarato: “il cinema? Ho cominciato dal basso. Prima mi hanno portato a fare il capogruppo, poi ho fatto lo stuntman e poi l’attore”.