Isola dei Famosi 2025, sorpresa per Mirko Frezza da parte della moglie e dei figli ma l’attore non la prende benissimo: “Se fosse per me…”.

La puntata del 16 giugno dell’Isola dei Famosi 2025 è un turbinio di emozioni; per i naufraghi arrivano gli affetti più cari e la possibilità di trascorrere in diverse modalità del tempo con loro. Tutto nel reality ha un prezzo e, per ottenere a pieno la ricompensa, ai concorrenti toccano delle rinunce. Spicca il momento dedicato a Mirko Frezza al quale, come per Mario Adinolfi, viene concessa la possibilità di collegarsi in diretta con sua moglie Vittoria. Tutti hanno accolto i rispettivi momenti toccanti con commozione e gioia; l’attore, come spesso successo nel corso dell’esperienza all’Isola, anche in questo caso è però andato controcorrente.

“Io sono abituato a piangere su un cuscino in cella quando non mi vedeva nessuno, non qui in tv che mi vedono tutti…”, inizia così Mirko Frezza nel momento della sorpresa all’Isola dei Famosi 2025 con protagonista sua moglie Vittoria – e anche suoi figli – mettendo in evidenza, ancor prima di avviare il collegamento, quasi una contrarietà rispetto a quel momento toccante da condividere con il pubblico del reality. “La devo fare per forza questa cosa? Io sono sicuro che la sta facendo solo per me perchè non ha intenzione di apparire in televisione, eviterei per questo…”.

Mirko Frezza, sorpresa ‘controvoglia’ all’Isola dei Famosi 2025: collegamento in diretta con la moglie Vittoria e figli

Spiazzata Veronica Gentili dalle parole di Mirko Frezza, al punto da non opporre resistenza: “Se non vuoi vedere tua moglie sei libero di farlo, se non ti va puoi andare…”. Nonostante le resistenze iniziali, l’attore decide di avviare il collegamento con sua moglie Vittoria che prende subito la parola: “Siamo orgogliosi di te, non mollare, ti volevamo dire solo questo!”. La dolce metà del concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 sembra quasi voler andare di fretta per paura che l’attore possa chiudere da un momento all’altro il collegamento: “Sei bellissimo e vedo che sei dimagrito”. Pochi secondi e Mirko Frezza, seppur emozionato e felice di rivedere non solo sua moglie ma anche i figli, era già pronto a chiudere tutto. La figlia, prima che il collegamento terminasse, tenta una domanda in extremis: “Aspetta papà, ti devo dire due cose!”, ma niente da fare. “No basta, ho attaccato”, Mirko Frezza chiude così il collegamento togliendo dunque la possibilità alla figlia di lasciarsi andare evidentemente a qualche messaggio e parola di supporto.