Mirko Frezza si ritira dall’Isola dei famosi 2025 dopo la lite con Loredana Cannata? Svelati i motivi

Ieri sera, mercoledì 21 maggio 2025, è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2025 contraddistinta da una lunga serie di ritiri ed abbandoni. Durante la settimana sono stati i naufraghi Angelo Famao e Leonardo Brum ha decidere, dopo una lunga serie di tentennamenti, di lasciare il reality. Per tal motivo è stato anche annullato il televoto settimanale per decidere chi eliminare, in quanto Brum era in nomination insieme agli altri. Nella puntata di ieri, invece, ha lasciare il reality sono stati altri due concorrenti: Nunzio Stancampiano e Samuele ‘Spadino’ Bragelli.

Spadino choc all'Isola dei Famosi 2025: "Sono stato in comunità"/ "Ho dovuto cambiare la mia vita"

E non è tutto perché ha questi si è aggiunta anche Camila Giorgi che ha dovuto lasciare il gioco per motivi personali. In questo scenario anche un altro naufrago, sul finire della puntata di ieri sera, ha ammesso di non farcela più e di volersene tornare a casa: Mirko Frezza si ritira dall’Isola dei famosi 2025? L’attore ed ex concorrente di Pechino Express 2025 è stato il protagonista della puntata a causa di una lunga e dura lite con Loredana Cannata. E tra i due attori sono volate parole grosse e pesanti. L’accesa discussione ha mandato in crisi Frezza che poco dopo ha ammesso di voler lasciare l’Isola.

Loredana e Mirko, lite furiosa all'Isola dei Famosi 2025: "Mi ha minacciata"/ Lui: "Teatrale, non la reggo!"

Isola dei famosi 2025, Mirko Frezza abbandona? “Sta uscendo un parte di me che non va bene”

Dopo la "Ho fatto 12 anni di sacrifici per dimostrare il mio cambiamento e qui sta uscendo un Mirko che non va bene"

La crisi di Mirko dopo le discussioni con gli altri Naufraghi.#Isola pic.twitter.com/bL4ylF0f3d — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2025 “>lite con Loredana Cannata, Mirko Frezza è entrato in crisi ed ha fatto un lungo discorso in cui ha confessato l’esigenza di tornare a casa: “Ho fatto 12 anni di sacrifici per dimostrare il mio cambiamento, quando pensavo che la pistola potesse darti onore e invece è il perdono” e qui sta uscendo un Mirko che non va bene.” Successivamente il naufrago ha avuto la possibilità di parlare con una persona a lui cara che lo ha convinto a non mollare, ed anche la conduttrice Veronica Gentili e l’opinionista Simona Ventura hanno cercato di farlo riflettere. L’attore alla fine ha deciso di rimanere un’altra settimana per provare a capire se può resistere e continuare il gioco, ma la domanda resta: Mirko Frezza si ritira dall’Isola dei famosi 2025?

L'Isola dei famosi 2025 sotto attacco: "Accozzaglia di gente che parla senza senso"/ "Ci prendono in giro"