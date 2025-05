Serata speciale per Mirko Frezza all’Isola dei Famosi 2025; il concorrente è stato il primo a salvarsi al televoto e, come sorta di premio, ha anche ricevuto una toccante sorpresa per rendere ancora più lieto il momento. Per l’attore è arrivata una lettera della famiglia, un punto fermo nella sua vita come si evince non solo dalle sue parole ma anche dal luccichio costante nei suoi occhi. Eppure, proprio in un momento così dolce, non sono mancate le scintille che hanno coinvolto addirittura la conduttrice, Veronica Gentili.

Carly Tommasini si ritira dall’Isola dei Famosi 2025: “Serio problema di salute”/ “Grazie ai medici…”

Già prima della consegna della lettera, Veronica Gentili aveva lanciato una leggera e ironica frecciatina a Mirko Frezza: “Hai visto, anche se settimana scorsa ti ho dato la ‘sola’ il pubblico ti ha salvato lo stesso…”. Poi, nel momento della sorpresa, l’attore non ha voluto leggere ad alta voce il contenuto della lettera scritta per lui dalla sua famiglia. “Non la leggo ad alta voce, è della mia famiglia; me la tengo per me!”.

Pagelle Isola dei Famosi 2025, 4a puntata 28 maggio/ Mirko Frezza, rude ma vero! Mario Adinolfi inopportuno

Mirko Frezza, sorpresa all’Isola dei Famosi 2025 ma spiazza Veronica Gentili: “La mia famiglia ti ha dato il permesso? Io no!”

Veronica Gentili, ovviamente, sperava che quel momento toccante all’Isola dei Famosi 2025 fosse condiviso anche con il pubblico; non era però della stessa idea Mirko Frezza che ha letteralmente disobbedito alla conduttrice: “La mia famiglia ti ha dato il permesso? Io no, queste smielature… A C’è posta per te non ci vado! Altrimenti la chiudo e non la leggo!”.

Mirko Frezza, toccato dal contenuto della lettera, ha poi smorzato i toni precedenti nel battibecco con Veronica Gentili: “…A volte sembro rude ma chi conosce la mia famiglia me la invidiano tutti, unita e bella; sono fortunato ad avere ancora i genitori e amici che considero fratelli. Lo so che mi appoggiano tutti, ma penso di aver dato tutto…”. L’attore ha poi chiosato: “Sono venuto qui per allontanare i fantasmi, se ne sono andati fortunatamente; a tutte queste discussioni io non sono abituato. Spero che in queste poche righe ci sia anche il pensiero di mia figlia Cristèl che era l’unica negativa… L’importante è che esca fuori il Mirko delle case popolari”.

Patrizia Rossetti ha un compagno? "Pronta a dare il cuore"/ "In passato ho pagato i tradimenti"