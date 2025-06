Serata di prove in diretta all’Isola dei Famosi 2025. La puntata si è aperta con un annuncio sorprendente di Veronica Gentili: “Tutti i naufraghi sono in nomination”. Questo ha dato il via ad una diretta del tutto diversa dal solito, dove ogni concorrente, per evitare di finire al televoto per l’eliminazione diretta, ha dovuto affrontare una prova molto complessa. Mirko Frezza è stato chiamato in duo con Mario Adinolfi a fare una scelta importante: ottenere la salvezza dal televoto e una bella bistecca a patto di rasarsi a zero o farsi un tatuaggio perenne in diretta.

Entrambi hanno accettato la prova, e se Adinolfi si è fatto rasare a zero barba e capelli, Frezza ha scelto di farsi un tatuaggio. Avrebbe in realtà scelto di rasarsi se non fosse per una motivazione lavorativa che lo lega ad avere barba e capelli lunghi.

Mirko Frezza si è tatuato in diretta all’Isola dei Famosi 2025 una palma sul braccio destro

“Io purtroppo sono accordato fino al 2027 con Rocco Schiavone e non posso tagliare i capelli da contratto con la Rai.” ha rivelato Mirko Frezza in diretta su Canale 5, accettando di conseguenza di farsi un tatuaggio. Così, un tatuatore gli ha disegnato e poi marchiato a vita una piccola palma che, in realtà, il naufrago ha rivelato di aver voluto comunque fare una volta finita questa avventura all’Isola dei Famosi e qualora fosse arrivato fino alla finale. Motivo per il quale, ha approfittato dell’occasione anche per aggiungere alla palma la data dell’edizione: 2025.

