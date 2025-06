Si sta rivelando una settimana difficile per Mirko Frezza all’Isola dei Famosi 2025. Il fatto di essere finito in nomination, per di più votato da due persone che riteneva amiche, non ha fatto che alimentare un malumore che è esploso proprio nelle ultime ore in una fortissima lite con Patrizia Rossetti. Quest’ultima, d’altronde, non ha fatto mistero di averlo nominato, gesto che Mirko non ha contraccambiato, ritenendo Patrizia una persona a cui vuole molto bene.

L’altra persona che lo ha lanciato dritto dritto al televoto è Omar Fantini, che, in qualità di leader, ha preferito salvare Loredana Cannata (nota antipatia di Frezza) invece che Mirko. Un gesto che ha sollevato le prime critiche di Mirko, poi alimentate da altri episodi e richieste dei compagni naufraghi. Proprio la richiesta di una porzione più abbondante di riso da parte di Patrizia ha scatenato la lite e poi il crollo di Mirko, che è arrivato ad ammettere di voler abbandonare l’Isola dei Famosi 2025.

Mirko Frezza in crisi (di nuovo) all’Isola dei Famosi 2025: “Me ne voglio andare”

“Sono stanco, me ne voglio andare via”: ha annunciato l’attore romano alla fine di un confronto con Patrizia Rossetti, arrivato dopo lo scontro. Mirko è nuovamente in crisi e potrebbe decidere di abbandonare il programma a poche settimane dalla fine. Sarebbe una grave perdita per il reality, che è partito col piede sbagliato, visto il gran numero di ritiri. C’è però la possibilità che si tratti solo di un malumore passeggero, causato da un accumulo di frustrazione e rabbia per quanto accaduto nei giorni scorsi. Certo è che non è il primo momento di crisi che Mirko affronta all’Isola e, finora, ha sempre deciso di rimanere in gioco. Lo supererà anche questa volta?