Mirko Gancitano “Alex Belli e Delia Duran coppia aperta”/ “Rapporto mai tradizionale”

Mirko Gancitano, futuro marito di Guenda Goria e amico fraterno e socio di Alex Belli, è intervenuto ai microfoni di “Pomeriggio Cinque” in occasione della puntata andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 gennaio 2022. Nel dialogo con Barbara D’Urso, il giovane regista ha affrontato la questione connessa alla storia d’amore tra Belli e Delia Duran, protagonisti di un autentico tira e molla sentimentale nelle ultime settimane al Grande Fratello Vip che ha fatto chiacchierare tutto il mondo del gossip e, immancabilmente, alimentato voci e pettegolezzi sui social media.

Alessandro Basciano si vendica di Alex Belli/ "Ma quali baci e coccole, sono stati preliminari artistici"

Gancitano, in collegamento audiovisivo, ha fornito il proprio punto di vista, restituendo, da osservatore esterno, quello che, a suo dire, è da sempre stato il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran: “Il loro amore non è mai stato tradizionale“, ha affermato il giovane tra lo stupore degli ospiti in studio e della stessa conduttrice, che ha evidenziato come Delia non avesse mai parlato di una relazione aperta.

Barù asfalta Delia al GF Vip "Io qui a fare il cogli*ne, tu la vittima"/ "Ti nomino!"

MIRKO GANCITANO: “ALEX BELLI E DELIA DURAN DA SEMPRE VIVONO UN AMORE LIBERO”

Nel prosieguo del suo intervento a “Pomeriggio Cinque”, Mirko Gancitano ha analizzato ancora la relazione fra Alex Belli e Delia Duran: “Io difendo Alex e continuo a difenderlo perché lui ha sempre detto la verità, Delia è stata l’unica che è riuscita a tenerselo”.

Del resto, per sua stessa ammissione, Gancitano conosce entrambi i protagonisti di questo sentimento così chiacchierato: “Li ho vissuti per diversi anni e hanno vissuto un amore incredibile. Manca però un tassello, quello più importante, che è la libertà dell’amore che hanno avuto fin dall’inizio. Loro sono una coppia aperta, perché noi oggi dovremmo poter accettare anche il poliamore“. Di fatto, quindi, stiamo parlando di una relazione aperta anche ad altre persone, che sarebbe ben vista da parte di Alex Belli e, apparentemente, non da parte di Delia, salvo colpi di scena futuri.

Delia Duran: “Io al Gf Vip per trovare un nuovo marito”/ “Voglio conquistare Barù”

© RIPRODUZIONE RISERVATA