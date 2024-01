Mirko Gancitano, chi è il fidanzato di Guenda Goria/ La carriera e la proposta di matrimonio in tv

Mirko Gancitano, chi è il fidanzato di Guenda Goria

Guenda Goria sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai 1, nel salotto de La volta buona. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è felicemente fidanzata con Mirko Gancitano. Nato l’11 settembre 1991 a Mazara del Vallo, consegue il diploma e si trasferisce a Milano, dove inizia a vivere e studiare all’Università IULM Televisione e Cross Media, lavorando nel video-editing.

Oltre alla carriera come regista e videomaker, Gancitano ha anche debuttato come attore al cinema, sul set del film del 2020 Gli anni più belli diretto da Gabriele Muccino. Ma, a livello di notorietà, il suo nome è strettamente legato soprattutto alla sua storia d’amore con la fidanzata Guenda Goria. La loro relazione è finita sotto i riflettori soprattutto durante la partecipazione della ragazza al Grande Fratello Vip. Ora, per loro, è in arrivo il passo più importante: il matrimonio.

Guenda Goria e Mirko Gancitano: la proposta di matrimonio a La volta buona

Guenda Goria e Mirko Gancitano sono pronti a convolare a nozze e a dirsi di sì all’altare. La proposta di matrimonio è arrivata in forma davvero speciale, proprio nel salotto de La volta buona, lo scorso ottobre. In quell’occasione la Goria era ospite di Caterina Balivo e, con anche mamma Maria Teresa Ruta in video-collegamento, il videomaker ha colto di sorpresa la fidanzata inginocchiandosi davanti a lei e mettendole al dito l’anello.

“Io vorrei che oggi sia la volta buona“, ha esordito, rivolgendosi alla sua amata. “Noi ci siamo già sposati in via spirituale a Santo Domingo, non ci siamo sposati in chiesa come piacerebbe a me, magari nella mia Terra, la mia Sicilia. E quindi quale momento migliore, con la Maria Teresa in collegamento e il tuo papà che sicuramente ci starà guardando, per chiederti se vuoi sposarmi“. La coppia, dunque, presto convolerà a nozze anche se al momento una data non è ancora stata fissata.

