E’ sempre piacevole ascoltare i suoi racconti, che si tratti di professione o di vita privata; proprio su questo tema è impossibile non vedere i suoi occhi brillare quando racconta della genesi e della quotidianità del suo amore per il marito, Mirko Gancitano. Stiamo parlando di Guenda Goria che con il suo attuale consorte, proprio qualche mese fa, ha vissuto forse una gioia ancor superiore del grande passo del matrimonio: la nascita del piccolo Noah. Un evento più che lieto dopo i trascorsi dell’attrice alle prese con la malattia.

Ma cosa sappiamo su Mirko Gancitano, marito di Guenda Goria? Spesso con l’attrice ha partecipato ad ospitate televisive ed ha sempre colpito per le parole al miele riservate a sua moglie. Non appartiene al mondo dello spettacolo; videomaker di professione e particolarmente riservato. Maggiori sono invece le informazioni a proposito della genesi del loro amore: il primo incontro risale al 2021, precisamente durante una vacanza a Sharm El Sheikh. L’amore è tanto travolgente che pochi mesi dopo già programmano il matrimonio ma si vedono costretti a rimandare a causa della malattia di Guenda Goria alle prese con una gravidanza extrauterina. L’anno successivo rinnovano il sogno di unirsi a nozze e molti ricorderanno la dolcezza e il romanticismo della proposta di matrimonio, la seconda, in diretta tv a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Dopo le nozze, come anticipato, arriva un momento di ulteriore gioia per Guenda Goria e suo marito Mirko Gancitano. Dopo tante timori, esperienze personali difficili – in particolare la malattia dell’attrice – hanno coronato il sogno di diventare genitori. La scorsa estate hanno dato alla luce il loro primo figlio, Noah, e non con la fecondazione assistita che a causa della malattia della madre sembrava essere l’unica via per il parto. Una sorta di miracolo nel miracolo, qualcosa che ha elevato ulteriormente l’amore tra Guenda Goria e il marito Mirko Gancitano.

Proprio di recente, a proposito del figlio Noah – Guenda Goria ha raccontato dalla malattia a soli 3 mesi di vita e di una delicata operazione che ha messo a nuovamente alla prova le sue emozioni. “Ci hanno detto che aveva una craniostenosi, non c’era lo spazio per la crescita del cervello…”. Questa la patologia del piccolo Noah – figlio di Guenda Goria e suo marito Mirko Gancitano – ma dopo l’operazione fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. “Ora sta bene, dovrà fare dei controlli fino ai 3 anni ma l’operazione è andata bene… A un bambino queste cose non dovrebbero succedere ma se oggi riesco a raccontare questa esperienza lo devo a lui e alla forza che ho trovato di essere mamma”.