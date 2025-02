Classe 1991, Mirko Gancitano è il marito di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. I due si sono conosciuti ormai diversi anni fa perché se lei è un personaggio noto anche per via dei suoi genitori, lui è partito dalla Sicilia e in particolare modo dalla sua Mazara del Vallo per inseguire il sogno di fare televisione e spettacolo e infatti aveva condotto una serie di programmi prima di conoscere la sua metà. Mirko era già conosciuto per i programmi Top – Tutto quanto fa tendenza e Camper prima di cominciare la sua storia d’amore con quella che poi sarebbe diventata sua moglie.

Mirko Gancitano aveva lasciato la Sicilia subito dopo il diploma per laurearsi all’università Iulm in Televisione e new media e dedicarsi appunto al mondo dello spettacolo, con il sogno di fare regia. Tornando alla storia d’amore con Guenda Goria, due si sono detti “sì” il 16 maggio del 2024 nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, paese originario di Mirko. Guenda era già in attesa del loro bambino, che sarebbe nato da lì a poco.

Mirko Gancitano, chi è il marito di Guenda Goria: genitori di Noah, la nascita e la crisi

Il lavoro prosegue a vele spiegate per Mirko Gancitano che su Instagram si definisce: “Sono papà. Lavoro in tv e in radio”. Da pochi mesi con Guenda Goria sono diventati genitori del piccolo Noah e dopo la nascita del bambino la mamma non ha vissuto momenti difficili a causa della depressione post-partum che l’ha portata a vivere una crisi anche con il suo Mirko. Momenti che i due hanno superato e che li hanno resi ancor più forti. “La nascita di Noah è stato uno sconvolgimento. Nuovi ritmi, enormi emozioni, così grandi che ti fanno sentire mancare la terra sotto i piedi. A volte ti ho preso in giro dicendo che hai avuto tu una “crisi post parto”” ha scritto Guenda Goria qualche tempo fa. Istanti non semplici, dunque, che i due hanno superato insieme, unendosi ancor di più dopo un momento di iniziale smarrimento.