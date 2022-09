Mirko Gancitano, compleanno con Alex Belli e Chiofalo/ Cantano Achille Lauro e poi…

Compleanno memorabile per Mirko Gancitano, che lo scorso 11 settembre ha spento 31 candeline circondato dall’amore della sua Guenda Goria e dall’affetto degli amici di sempre (Alex Belli e Delia Duran) e di coloro con cui si è relazionato prevalentemente nell’ultimo periodo, complice anche la sua partecipazione al reality show di Italia Uno “La Pupa e il Secchione”, condotto da Barbara d’Urso. Un party esclusivo, elegante e raffinato, andato in scena presso gli ambienti del Bistrot Franciacorta, ma preceduto da un aperitivo alle Cantine Bersi Serlini, con annessa visita all’interno della cantina, esistente dal 1886.

Dopodiché, Mirko Gancitano e tutti gli invitati si sono trasferiti presso il Bistrot Franciacorta, il ristorante di uno dei golf club più belli d’Italia, all’interno del quale si è svolta la grande festa, fatta di convivialità, musica e performance al pianoforte prima di Guenda Goria, teneramente abbracciata dal suo Mirko, poi di Alex Belli, che, in men che non si dica, si è trasformato nel mattatore della serata, intonando con Gancitano alcuni brani di Lucio Battisti e di Achille Lauro. Presente anche Francesco Chiofalo, che ha cantato “Tutto il resto è noia” di Franco Califano, mandando in delirio gli ospiti.

MIRKO GANCITANO, COMPLEANNO DA VIP: L’ELENCO DEGLI INVITATI

Un compleanno da re assoluto per Mirko Gancitano, reduce peraltro da un’estate lavorativa proficua, che l’ha visto indossare le vesti di inviato della trasmissione di Rai Uno “Camper”, conclusasi pochi giorni fa, ma che gli ha anche regalato qualche momento di paura, quando la sua Guenda Goria ha accusato seri problemi di salute, capaci di scuotere la coppia anche da un punto di vista emotivo.

Fortunatamente oggi Guenda sembra stare molto meglio, come si evince anche dalle fotografie nelle quali danza scatenata e canta al piano per Mirko (tutte le immagini che trovate in questo articolo sono state scattate dal fotografo Davide Bernardelli). Oltre a lei e ai sopra menzionati Alex Belli, Delia Duran e Francesco Chiofalo, nel novero degli invitati alle celebrazioni per il trentunesimo genetliaco di Gancitano figuravano anche la prossima gieffina Sofia Giaele, Marialaura De Vitis, Elena Morali, Luigi Favoloso, Matteo Diamante, Stella Starlite e Simone Bonaccorsi.

