Mirko Gancitano e Asia Valente a rischio eliminazione?/ Accesso in finale a rischio…

Mirko Gancitano è stato chiamato da Barbara D’Urso al centro dello studio nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show. Questa settimana è stato il primo anniversario di lui e Guenda Goria, futuri sposi, ma non hanno potuto festeggiarlo assieme. La conduttrice manda in onda un video in cui si mostra il secchione che racconta il suo amore per Guenda: il ragazzo ha provato un sentimento e un’attrazione molto forti quando l’ha vista l’ultima volta, dentro di sè sa che è la persona giusta e si dice pronto non solo a sposare Guenda, ma anche ad avere dei figli con lei.

Barbara quindi invita Mirko ad allontanarsi dallo studio per raggiungere una stanza in cui c’è un regalo per lui. La conduttrice lo avverte: non troverà Guenda, ma un pacco da parte sua. In realtà, ad attenderlo c’è proprio la fidanzata con cui Mirko si scambia un lungo abbraccio e molti baci.

Mirko Gancitano ancora la bagno di cultura con la sua pupa?

Mirko Gancitano e Guenda Goria appaiono molto innamorati, pronti a creare una famiglia con lui. Barbara, i giurati, i concorrenti e il pubblico sono molto commossi a La Pupa e il Secchione Show. La conduttrice interpella Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, il padre di Guenda, per chiederle cosa ne pensa. La ragazza preferisce non intervenire e lasciare che Guenda e Mirko si godano il momento. Proseguendo con la serata, nel corso delle nomination Mirko, ora in coppia con Asia Valente, riceve il voto da Alessio Tripi e Valentina Matteucci.

I due, già durante una clip mandata in onda in precedenza, avevano manifestato una certa insofferenza verso Mirko, spesso oggetto delle discussioni a causa del burrascoso rapporto con Mila Suarez. In ogni caso, Mirko e Asia si salvano e proseguono la permanenza nel programma poichè, per volere dei giudici, ad andare al Bagno di Cultura, contro Mila e Gianmarco, sono Aristide ed Elena.

