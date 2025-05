Mirko Gancitano e Noah, chi sono marito e figlio di Guenda Goria: “Difficoltà a rimanere incinta”

Ospite della puntata di oggi de La volta buona è Guenda Goria, insieme alla mamma Maria Teresa Ruta. La giovane nei mesi scorsi ha realizzato il sogno di diventare mamma ma non tutto è andato come previsto ed il piccolo è nato con una grave malformazione che avrebbe potuto costargli la vita. Andando con ordine, l’ex concorrente del Grande Fratello una volta uscita ha incontrato Mirko Gancitano, giovane conduttore tv. I due si sono conosciuti, innamorati, sposati e ben presto hanno deciso di mettere su famiglia.

Milena Miconi: “Crisi con mio marito Mauro? Per un po’ ci siamo allontanati”/ “Vissuto in 2 case diverse…”

Tuttavia, Guenda Goria ed il marito Mirko Gancitano hanno incontrato non poche difficoltà per rimanere genitori. La pianista da sempre soffre di endometriosi e negli anni scorsi è stato operata proprio a causa di questo problema, rimasta incinta una prima volta purtroppo la gravidanza si è rivelata extrauterina e quindi dopo l’aborto spontaneo è stato necessario toglierle una tuba. Guanda ha raccontato in svariate interviste che per tutti questi motivi per lei era praticamente impossibile rimanere incinta ed invece è successo e per lei, il marito e tutta la sua famiglia è stato un vero e proprio miracolo.



Amanda Lecciso ‘spiazza’: “Iago Garcia? E’ scappato in Spagna!”/ Poi chiarisce: “Dopo il Grande Fratello…”

Guenda Goria e la malattia del figlio Noah: “Operato d’urgenza per craniostenosi”

Guenda Goria ed il marito Mirko Gancitano hanno atteso con impazienza la nascita del piccolo. La gravidanza è andata bene e nel luglio del 2024 è nato Noah. Il piccolo è nato sanissimo e di ben quattro chili. Tuttavia quando il piccolo aveva solo tre mesi i medici si sono accorti che il figlio di Guenda Goria, Noah, soffriva di una malattia detto craniostenosi, ovvero la sua testolina non cresceva ed il cervello non aveva spazio per svilupparsi. “Doveva essere operato d’urgenza, è stata un’operazione lunga e molto complessa” E subito dopo ha aggiunto che hanno estratto il cervello dal cranio per lavorarlo su un tavolo e reinserirlo. Per fortuna tutto è andato per il meglio e Noah oggi sta bene ed ha una gran gioia di vivere.