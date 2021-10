MIRKO GANCITANO, FIDANZATO GUENDA GORIA: FUTURO MARITO/ Chiede la mano in diretta tv

Mirko Gancitano entra nella casa del Grande fratello vip 2021 per chiedere la mano di Guenda Goria al padre Amedeo. “Ti devo dire una cosa molto importante. Qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia moglie. Non sono un uomo perfetto, ma essendo siciliano volevo chiedere a te il tuo benestare”. Il benestare di Amedeo Goria non tarda ad arrivare: “Non ce n’è bisogno e penso che ci sia da parte mia e della madre. Siamo felici di celebrare questo matrimonio già da ora”. Prende parola Guenda Goria, logicamente felicissima ed emozionata: “Mirko è una persona straordinaria si è presa cura di me in un momento difficile. Possiamo farcela: voglio dire che c’è una possibilità per tutti se ce l’ho fatta anche io”.

Mirko Gancitano futuro marito di Guenda Goria?

Mirko Gancitano è il futuro marito di Guenda Goria? La coppia, ben presto, dovrebbe salire all’altare per dichiararsi amore eterno. Guenda e Mirko a quanto pare sono stati travolti da un vero e proprio colpo di fulmine e adesso si sentono pronti per compiere il grande passo. Lui ha ventinove anni ed è siciliano, ha lavorato in tv in passato e ha preso parte anche al film di Gabriele Muccino ‘I migliori anni’. Il giovane trapanese ha conosciuto Guenda Goria durante una vacanza in Egitto, dato che alloggiavano nello stesso albergo. I due sono rientrati di recente in Italia e sono stati pizzicati insieme a Milano mano per mano.

Mirko Gancitano, Guenda Goria sempre al suo fianco

Mirko Gancitano ha già potuto mettere alla prova l’amore di Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta e del noto giornalista sportivo, è stata molto vicino al suo compagno in un momento difficile per lui. Il ventinovenne, infatti, è reduce da un piccolo infortunio che ha superato con successo. “Sei stato super coraggioso! Siamo due ragazzi umili che si impegnano per costruire progetti e creare cose belle. Sono fiera di noi. E come diceva il Maestro Battiato: ‘Avrò cura di te!’ Sei entrato nel mio cuore e sei famiglia. E per me famiglia e amore sono i pilastri della felicità’ “, aveva scritto la Goria al suo compagno dopo un intervento in ospedale a cui si è sottoposto Mirko.

