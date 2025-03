Mirko Gancitano, il marito di Guenda Goria, lavora nel mondo dello spettacolo come videomaker ma anche come conduttore. Originario della Sicilia e più precisamente di Mazara del Vallo, ha cominciato a studiare nell’ambito del cinema per dedicarsi proprio alla sua passione. Dopo essersi diplomato si è infatti trasferito a Milano per studiare all’università IULM Televisione e Cross Media, per poi cominciare a condurre i primi programmi tv. Più nel dettaglio, il giovane Mirko è stato chiamato a condurre programmi come Top – Tutto quanto fa tendenza e Camper.

Alfonsina e Giovanni, genitori di Rocco Hunt: chi sono/ "L'amore vero esiste..."

Proprio in quegli anni ha conosciuto Guenda Goria, con la quale è scoppiato subito l’amore. Dal loro rapporto ben presto è arrivato qualcosa di più importante. I due hanno infatti cercato qualche anno dopo una gravidanza che purtroppo almeno inizialmente non è andata a buon fine. Guenda Goria ha infatti avuto una gravidanza extrauterina, che l’ha portata ad un aborto e ad un’immensa sofferenza. A supportarla, in quegli istanti complicati, il compagno, poi diventato suo marito nel 2024. E proprio nel 2024 i due sono diventati genitori del piccolo Noah, non senza preoccupazioni e momenti complicati.

Guenda Goria, chi è: figlia d'arte, oggi pianista e attrice/ Il dolore della gravidanza extrauterina

Mirko Gancitano, chi è il marito di Guenda Goria: i momenti difficili dopo essere diventati genitori

Dopo la nascita di Noah, Guenda Goria ha dovuto affrontare un momento di assestamento e per questa ragione anche con Mirko Gancitano le cose non sono andate benissimo fin da subito. I due hanno vissuto dei giorni complicati e anche pubblicamente Guenda lo aveva accusato di non capirla e di non essersi mostrato abbastanza forte per lei e il bambino. Più avanti, però, ha rettificato chiedendo scusa al compagno e facendogli i complimenti per il suo modo di essere padre, comprendendo che anche per lui l’arrivo del piccolo Noah è stato un cambiamento complicato da digerire. Ora tra i due le cose sembrano andare meglio e il piccolo Noah è la loro gioia quotidiana, dopo aver superato la tempesta.