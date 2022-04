Mirko Gancitano sedotto da Mila Suarez/ “Lo provoca per visibilità”, il web esplode

Mirko Gancitano abbraccia Guenda Goria ma Mila Suarez…

Nel corso della serata di martedì 29 marzo si torna a parlare della coppia tanto discussa, formata da Mirko Gancitano e Mila Suarez. La conduttrice manda in onda un video in cui si vede come il rapporto tra i due sia basato su una provocazione continua da parte di Mila a Mirko. La pupa continua a provocarlo di continuo, infastidendolo e lanciandogli sempre delle frecciatine. Nei confessionali Mila sostiene che lui è interessato a lei e che lo vede spesso in difficoltà. Terminata la clip, in studio c’è un confronto tra Guenda Goria, la fidanzata, e Mila Suarez. Con grande diplomazia, Guenda invita la pupa a smetterla di esagerare e di continuare a provocare il ragazzo. Mila sostiene di svolgere il ruolo di pupa, ma ritiene che la colpa sia di entrambi poiché Mirko le invia dei messaggi di chiaro interesse, portando come esempio alcuni episodi ambigui. Interviene il giurato Federico Fashion Style attaccando Mila poiché ritiene che se lei si è sentita a disagio in qualche momento avrebbe potuto farlo presente a Mirko e dirgli di allontanarsi. Secondo il giurato Mila provoca apposta il secchione per avere visibilità. Barbara D’Urso chiama in causa Antonella Elia: la giurata sostiene che Mila sia la pupa perfetta, ma deve smetterla di eccedere nel suo darsi poiché appare come una provocatrice. In tutto questo, Mirko non è presente al centro dello studio e la conduttrice manda in onda un video in cui si vede lo sfogo del ragazzo: è preoccupato dall’idea che Guenda possa pensare che tra lui e la pupa ci sia qualcosa. Mirko, in lacrime, si lamenta della situazione e si sfoga con i compagni. Il secchione sottolinea che Mila è un’arpia: lo provoca di continuo e cerca di farlo cedere per macchiare la sua storia con Guenda. La pupa invece sostiene che lui di notte le tocchi la mano e le si avvicini in modo ambiguo. Nel video si vede come i due litighino molto spesso e non trovino un punto d’incontro.

Alla fine della clip, Barbara D’Urso chiama in studio anche Mirko Gancitano che ha l’opportunità di riabbracciare la fidanzata. Mentre entra, il secchione è già in lacrime e abbraccia disperato Guenda Goria, che cerca in tutti i modi di rassicurarlo e di dargli la giusta forza per continuare il gioco, nonostante Mila. La giuria, il pubblico e i compagni applaudono commossi. Prende la parola la giurata Soleil Sorge per appoggiare la parole di Guenda, secondo la quale Mila sta giocando troppo. Mirko ha espresso il suo amore verso Guenda e invita Mila a lasciare in pace il ragazzo. Durante le nomination, Mirko riceve il voto da Denis Dosio e Ilaria Bruni poiché il pupo sottolinea di essere molto dispiaciuto per l’insofferenza di Mirko, ormai esasperato dal comportamento della pupa. La coppia prosegue la permanenza nel programma.

Mirko Gancitano è nel mirino di Mila Suarez. La modella marocchina aveva già messo in guardia Guenda Goria nel corso della diretta della prima puntata: “Io se fossi al posto suo sarei un po’ in ansia a dire la verità. Perché io dormirà con Mirko. Se il mio partner dormisse con un’altra sarei tanto agitata. Quindi non può stare tranquilla. A lei consiglio di prendere dei medicinali per rilassarsi. Magari deve prendersi una bella camomilla quando vedrà la puntata. Questo è quello che mi sento di dirle”.

La pupa infatti in questi giorni si è avvicinata sempre di più al suo compagno di reality e l’ha stuzzicato in più occasioni. Come se non bastasse la ragazza ha anche consigliato a Mirko di cambiare fidanzata: “Questo tuo outfit mi piace tanto Mirko. Super bello… Anche l’occhiale mi piace, solo che devo cambiarti questo colore di capelli. Non ti conoscevo così, cosa ti è successo? Guenda cosa ti ha fatto? Guenda cosa hai combinato? Amore sei peggiorato, devi cambiare fidanzata! […] Mirko è una persona particolare, molto dolce. Poi lui ha questi occhi così, lui è unico, non so è bello così com’è“. Mirko Gancitano è innamorato di Guenda Goria e i giochini di Mila Suarez non stanno facendo effetto. Cosa succederà?











