Mirko Gancitano smascherato da Vera Miales/ “Mi disse di stare attenta…”

Mirko Gancitano scarica Mila Suarez e guadagna Asia Valente

Farsi largo all’interno della gara prevista dal programma La pupa e il secchione può sembrare più semplice del previsto; in realtà è importante dimostrare grande carisma e carattere al fine di emergere in maniera netta e positiva. Tali peculiarità appartengono certamente a Mirko Gancitano, uno dei protagonisti di questa nuova edizione del programma condotto da Barbara D’Urso. Nel corso della quarta puntata del programma, andata in onda lo scorso martedì 5 aprile, sono state diverse le sorprese e i colpi di scena che hanno chiamato in causa proprio Mirko Gancitano. In primis, il ragazzo ha ritrovato il suo grande amico Alex Belli; quest’ultimo dopo la clamorosa esperienza vissuta al Grande Fratello Vip è stato invitato dalla presentatrice per immergersi per una sera nelle dinamiche del programma, facendo così anche una piccola sorpresa al suo migliore amico. Entrando invece nel merito della gara, per Gancitano è arrivato il momento di formare una nuova coppia. Dopo essere rimasto infatti senza compagna di viaggio, ha sfruttato una situazione da osservatore interessato trovando così la sua nuova alleata per arrivare in fondo alla competizione. Nello specifico, Alessandro De Meo ha finalmente deciso quale delle ragazze che hanno caratterizzato il suo percorso fosse meritevole di diventare la sua pupa. Nello specifico ha letteralmente scaricato Asia Valente; a gran sorpresa Mirko si è subito esposto per formare una coppia proprio con la ragazza, pronti a dare seguito alla determinazione di entrambi. Inoltre, non si sono placate anche nel corso della trasmissione le voci riguardanti il suo rapporto con la figlia di Amedeo Goria nella vita reale; è emerso infatti nel corso della puntata che tra i due ci sia una sorta di raffreddamento e che la relazione non sia più stabile come in passato.

Nel complesso il percorso di Mirko è stato forse tra i più rilevanti nel corso di questa edizione; non si è mai tirato indietro quando era necessario esporsi e anche il gradimento del pubblico sembra supportarlo nelle sue scelte. Sui vari canali social infatti, sia sulle pagine ufficiali del programma che sui profili privati di Gancitano, sono tantissimi i commenti positivi nei suoi confronti. In particolare molti hanno apprezzato la sua scelta di continuare a mettersi in gioco e non vedono l’ora di conoscere l’evolversi del suo rapporto con la sua nuova compagna di viaggio, ovvero la giovane Asia Valente. Nella prossima puntata infatti ci sarà sicuramente da tirare le somme su quanto visto nei daytime della settimana al fine di comprendere le reali possibilità di riuscita di Mirko e Asia.

Mirko Gancitano è stato smascherato da Vera Miales. La compagna di Amedeo Goria ha rotto il silenzio sulle reali intenzioni di Mirko facendo intendere che il concorrente della Pupa e il Secchione Show peccherebbe di incoerenza. Vera Miales si è infatti posta una domanda e si è chiesta per quale motivo Mirko la attaccherebbe davanti le telecamere per poi difenderla dietro le quinte: “Perché Mirko dietro le telecamere mi difende, mi ha fatto i complimenti, era dalla parte mia e quando ci sono telecamere in puntata lui è contro di me”. La fidanzata di Amedeo Goria ha avuto anche dei dissapori in passato con il secchione per via dell’astio che ci sarebbe tra lei e Guenda Goria, compagna di Mirko e figlia di Amedeo Goria. L’ex pupa si è fatta sentire, svelando di avere ancora molte cose da dire: “E’ vero che mi sono tolta qualche sassolino dalle scarpe ma non ho detto ancora tutto!“.

Vera Miales è infatti dell’idea che Mirko sia succube di Guenda Goria. La modella è scesa poi nel dettaglio svelando una confidenza che le ha fatto Mirko Gancitano: “Anche perché fuori dalle telecamere nella villa mi disse attenta a quello che fai e a quello che dici, perché Guenda è tremenda, non andare contro di lei. Non lo so se questo è vero amore, secondo me è succube di Guenda”. Delle dichiarazioni che potrebbero aprire uno scenario diverso considerando anche l’avvicinamento di Mila Suarez a Mirko Gancitano.











