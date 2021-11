Mirko Gancitano “Soleil provoca Alex: Delia soffre”/ Roberto Alessi “Belli è furbo!”

Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria nonché testimone di nozze di Alex Belli, è intervenuto oggi nella puntata di Pomeriggio 5 per commentare le vicende che riguardato il suo migliore amico all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. In questo momento, il fulcro è rappresentato proprio dal “triangolo magico” – come lo ha definito Barbara d’Urso – in merito a quanto sta accadendo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, moglie dell’attore. Le parole di quest’ultima avrebbero molto infastidito l’influencer, risentita di fronte al commento della Duran. Al tempo stesso anche Alex non avrebbe particolarmente gradito l’intervento della moglie e le parole riferite all’amica.

Trovandosi a commentare le ultime dinamiche, Mirko si è ritrovato “tra l’incudine e il martello” ed ha aggiunto: “Per me è molto complicato, da un lato c’è Alex che è molto amico mio e mi ha sempre aiutato nella vita, ma dall’altra parte sono molto vicino a Delia”. Il fidanzato di Guenda Goria si è detto inoltre molto dispiaciuto per aver sentito Alex affermare che lui e Guenda non starebbero supportando Delia da fuori.

Mirko Gancitano commenta l’atteggiamento di Soleil, Roberto Alessi interviene su Alex Belli

Mirko Gancitano ha quindi voluto approfittare della sua presenza a Pomeriggio 5 per fare delle precisazioni: “Alex pensa che sia manovrata da qualcuno, ma ciò che volevo dirgli è che non è così assolutamente perché Delia è una donna intelligente e adulta”, ha spiegato. E su Soleil ha aggiunto: “Io credo che lo abbia provocato, però anche Alex dovrebbe per una volta, prima di mettere in dubbio Delia, i suoi amici, dovrebbe mettere in dubbio se stesso perché è tanto testarlo”. A detta di Mirko, non è escluso che proprio a Delia potrebbe dare fastidio l’atteggiamento che sta avendo con la Sorge. “Delia sta veramente molto male, è per quello che ha deciso di andare da suo marita a dirgli tutto davanti a tutta Italia”. A quanto pare però, secondo Gancitano, Alex non starebbe pienamente capendo la situazione.

A mettere però in dubbio l’atteggiamento dell’attore nella Casa del Grande Fratello Vip ci ha pensato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che entrando a gamba tesa nel dibattito ha domandato retoricamente: “E’ lui la povera vittima? E’ nelle mani di questo mostro di Soleil e non si rende conto che una moglie da casa, vedere due che sotto le coperte si fanno i grattini magari le viene uno sfurione?”. Poi la chiosa definitiva: “E’ furbo!”.



