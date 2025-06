Mario Adinolfi sta diventando un concorrente scomodo per qualcuno a L’Isola dei Famosi 2025. In effetti, a differenza di quanto si potesse pensare, l’ex deputato resiste eccome soprattutto sotto il punto di vista del cibo dato il suo peso non indifferente. Mirko Frezza, però, non ha esitato ad attaccarlo duramente, infastidito dalla sua presenza a Catyo Cochinos, in particolare per via del fatto che l’attore ritiene che Adinolfi non sia abbastanza ospitale con i nuovi concorrenti de L’Isola.

A fare scalpore è stato uno sfogo di Mirko con Omar Fantini. Nell’ultimo fine settimana, Frezza si è lasciato andare dicendo peste e corna del naufrago fondatore de Il Popolo della Famiglia: “Quello ora ricomincia a rompe i c***ioni. Sta sempre a rompere. Hai visto oggi come se è svegliato er gordo?! Col c**o coperto. Vuole pure pretendere?! Te alzi la mattina stai lì a mollo come un ippopotamo quattro ore a grattarti le pa**e”. Successivamente ha criticato Mario Adinolfi (che di recente ha minacciato di abbandonare il reality) per essere sempre e solo concentrato a creare dinamiche forse per acquisire popolarità e consenso dei fan. Ma non è finita qui! Mirko Frezza ha continuato a parlare col diretto interessato.

Mirko Frezza gela Mario Adinolfi: “A te ti conoscono tutti gli italiani ma…”

Mario Adinolfi e Mirko Frezza non sono attualmente in cattivi rapporti. Anzi, poco fa si sono ritrovati a chiacchierare, a ridere e scherzare, anche se l’attore non ha esitato a mandargli qualche bella frecciatina: “Anche a te ti conoscono in tanti! Chi? A te ti conoscono tutti gli italiani… a cui hai rotto il ca**o!“, ha detto riferendosi all’entrata di Jey Lillo e alla battuta dell’ex deputato sul fatto che nessuno lo conoscesse. Nonostante gli attriti si siano placati, il pubblico de L’Isola dei Famosi 2025 rimane curioso di scoprire come avrebbe reagito Mario Adinolfi se avesse saputo di tutti gli insulti alle sue spalle.