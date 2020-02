Mirko Manola fratello Diletta Leotta/ “Mia sorella rifatta? Il suo seno…”

Mirko Manola, fratello maggiore di Diletta Leotta, è un noto chirurgo plastico e tanto è bastato per scatenare il putiferio sui social network. Il motivo? Nella puntata d’apertura del Festival di Sanremo 2020, la bella giornalista di DAZN ha portato sul palco del teatro “Ariston” un monologo imperniato sulla bellezza intesa come dono naturale, dicendo testuali parole: “La bellezza ti capita”. Un’affermazione che non ha convinto per nulla alcuni personaggi famosi, che hanno accusato a più riprese, anche in passato, Diletta Leotta di essersi rifatta, postando a corredo dei loro attacchi le foto del prima (quando la 28enne siciliana non era famosa) e del dopo. Fra le celebrità più scatenate, Selvaggia Lucarelli, Francesca Barra e Monica Leofreddi: proprio la conduttrice Rai ha pubblicato un tweet al vetriolo. “Con tutto il rispetto per Diletta Leotta, ma che la bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta non mi sembra il massimo”. Un “J’accuse” che ha raccolto una miriade di consensi, espressi sotto forma di commenti e di like, ma che, stando al parere del fratellastro di Diletta, non troverebbe conforto nella realtà dei fatti e sarebbe da confinare nel limbo delle illazioni gratuite.

MIRKO MANOLA FRATELLO DILETTA LEOTTA: “LEI NON…”

Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta, ha così replicato alle voci secondo cui sua sorella sarebbe ricorsa all’aiuto della chirurgia plastica per diventare ancora più bella e avvicinarsi alla perfezione assoluta (che non esiste, vale la pena ricordarlo). “La bellezza di Diletta è tutta naturale Mia sorella è venuta in ambulatorio da me al massimo una volta, preferiamo vederci altrove”, ha asserito ai microfoni del settimanale “Gente”, nel tentativo di porre una definitiva pietra sopra a questa storia, ma senza ottenere l’effetto sperato, anzi: gli haters della Leotta si sono scatenati, affermando che la compagna del pugile Daniele Scardina sarebbe stata aiutata nell’operazione di restyling proprio dal bisturi del fratello, che chiaramente non svelerà mai nessun dettaglio. L’accusa è comunque chiara ed esplicita: Diletta Leotta si è rifatta il seno, il naso e le labbra. La difesa lo è altrettanto: non si è mai operata e mai lo farà, poiché Madre Natura è stata così generosa con lei da allontanarla da qualsiasi voglia di ritocchino. Quale sarà la verità? Il gossip impazza, proprio quando sta per calare il sipario su Sanremo…

