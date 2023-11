Mirko piange per Perla al Grande Fratello 2023: “Per te scalerei una montagna”/ Confronto in diretta: lei…

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, confronto in diretta al Grande Fratello 2023

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si rivedono al Grande Fratello 2023. Il loro è un confronto virtuale, durante il quale entrambi fanno chiarezza su molti aspetti del loro rapporto. Un confronto che si conclude tra le lacrime di entrambi che confessano di volersi un gran bene.

La prima a parlare è Perla, che cerca di chiarirgli alcuni dei suoi comportamenti da lui fraintesi. “Volevo tranquillizzarti che io sono andata proprio oltre la nostra rottura e ti assicuro che penso al mio presente e al mio futuro. – chiarisce subito – Visto che tu mi conosci molto bene, se io sono arrivata a mettere una story su Instagram è perché mi sono state fatte e dette molte cose dove io sono stata zitta. Tante cose non le sai.” Inoltre chiarisce: “Hai detto che faccio tante cose per visibilità e tu invece sai che tante cose le ho rifiutate. L’unica cosa che ho fatto è quella lettera per te, che è stata anche percepita in modo sbagliato perché io non ho detto che ti amo e voglio tornare con te ma perché conoscendoti nella quotidianità ho voluto stimolarti, ti avevo visto un po’ giù. Tutto qui.”

Perla Vatiero e Mirko Brunetti piangono per l’altro in diretta: “C’è ancora grande affetto”

Mirko parte dunque parlando proprio della sorpresa ricevuta: “Ho apprezzato tantissimo la lettera, non me l’aspettavo. Sono state parole bellissime che mi hanno dato tanta forza. Sei la persona che mi conosce più di tutti e questo è innegabile. A me dispiace che ci sia questa guerra social inutile, perché io poi sono qua dentro e non ho la possibilità di capire e rispondere.” Ma sottolinea: “La nostra relazione era diventata tossica, l’avremmo solo portata allo stremo.” Sul finale entrambi però confermano che tra loro è rimasto un grande affetto: “Io per lei scalerei anche una montagna. – ha ammesso Mirko – Da 0 a 100 quanto le voglio bene? Mille! Le relazioni finiscono ma non devono finire l’affetto e il rispetto.”

