Mirko Santia, chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne/ Accuse a Mario Cusitore e…

Chi è Mirko Santia, nuovo corteggiatore di Ida Platano

Ida Platano, nella puntata di Uomini e Donne del 31 gennaio, dopo aver discusso con Mario Cusitore, ha conosciuto alcuni, nuovi corteggiatori tra cui Mirko Santia. Quest’ultimo si è presentato in studio spiegando di conoscere Mario e lasciandosi andare ad una rivelazione sullo speaker radiofonico che, nelle scorse puntate del dating show di canale 5, ha stupito tutti sfoggiando il tatuaggio del nome di Ida.

Mirko ha 36 anni’, è originario di Sezze (in provincia di Latina). Vive in Toscana da due mesi e lavora come Department Manager presso un grosso marchio di abbigliamento a Firenze.

Le parole di Mirko Santia su Mario Cusitore

Dopo essersi presentato, Mirko ha deciso di raccontare ad Ida ciò che sa di Mario Cusitore. “Per correttezza, volevo dirti che conosco Mario da qualche tempo. Mi dispiace che sia uscito dallo studio perché volevo fargli delle domande in merito al tatuaggio (il nome Ida sul polso, ndb). Se fosse la prima volta che lo facesse per una ragazza. Per me, no. Eravamo amici, sono circa due anni che non ci sentiamo più. Il tatuaggio l’ha già fatto in passato. Quando la persona è sincera non si deve ricordare cosa deve dire”, ha detto.

Poi ha aggiunto: “Non si deve costruire. Secondo me, lui è molto costruito. Se ha la coscienza pulita dice semplicemente quello che pensa. Non ha nulla da nascondere. Non è la prima volta, comunque. Ce ne aveva uno sul petto. Non so se, poi, l’ha cancellato. Mi sembra una cosa scenica. Lui, per un periodo, ha vissuto a Latina ed ha fatto questa cosa per una ragazza. E’ capitato, forse, 5 – 6 anni fa. Mi dispiace che sei andato via. Avrei voluto un confronto”.











