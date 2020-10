Mirko Scarcella, Gianluca Vacchi rivela: perchè hanno litigato?/ “Prima amici, poi..”

A Le Iene si torna a parlare di Mirko Scarcella, il guru di Instagram che ha lanciato Gianluca Vacchi e non solo, visto che dice di essersi occupato anche di Peter Marco, star di Beverly Hills. In realtà l’attore non sa chi sia. Il socia media manager della star in realtà non è conosciuto da nessuno dei personaggi “famosi” di cui fa il nome. Nel servizio di Gaston Zama andato in onda a giugno 2020, il nome di Mirko Scarcella è sconosciuto ai più. “In questo speciale lungo quanto Ben Hour avremo risposte da Rihanna, CR7, Kim Kardashian e perfino Donald Trump. Non solo, Gaston Zama anticipa avrete “dichiarazioni di Mirko che sentite oggi fanno rabbrividire. Il guru di instagram nell’intervista precisava: “noi creavamo personaggi famosi”. Nel servizio di lunedì 12 ottobre spazio anche alla voce di Gianluca Vacchi definito da Scarcella come il più sfigato dei social, ma la realtà dell’imprenditore è ben diversa.

Gianluca Vacchi su Mirko Scarcella: “è un ciarlatano”

“Scarcella è un ciarlatano. E’ atipico che un ragazzo che fa fatica a pronunciare i congiuntivi abbia potuto costruire la mia carriera” dice Gianluca Vacchi sul guru di Instagram Mirko Scarcella. Vacchi nella intervista precisa: “si, abbiamo lavorato insieme. Lui ha reso possibili delle mie idee su come intrattenere la gente, una sorta di assistenza nelle mie fantasie, ma niente di più”. Gianluca Vacchi, nell’intervista di lunedì, ha parlato anche del rapporto con Mirko Scarcella: “si c’è stato anche un rapporto di amicizia” ma sulla rottura dice “sono io che decido di salutarlo cortesemente perchè mi sono reso conto che aveva un comportamento e una attitudine che con me non aveva nulla da vedere”. Sul finale però Vacchi precisa: “visto che usa il mio nome è giusto che io dica la mia sulla cosa aiutando le persone a non essere fregate”. Ricordiamo che Scarcella, conosciuto come il guru di Instagram, ha raccontato di essersi occupati degli account social di star del calibro di Cristiano Ronaldo e le Kardashian.



