Mirko Scarcella, “guru” di Instagram smascherato a Le Iene/ “Voglio replicare per..”

Ha chiesto il diritto di replica Mirko Scarcella, il “guru” di Instagram che ieri sera è finito sotto la pressa de Le Iene nel servizio a firma di Gaston Zama che ci ha messo un anno per mettere insieme tutti gli indizi che sembrano portare verso la non veridicità delle sue parole, delle sue promesse e della sua attività. Ma chi è Mirko Scarcella? Madre calabrese, padre siciliano, il giovane è stato oggetto di trasmissioni televisive, e non solo, riconosciuto come il “guru di Instagram”, colui che con la sua attività di social media manager si occupa di creare dei veri e propri fenomeni social, delle star come Gianluca Vacchi promettendo visibilità e followers. Proprio qui cascherebbe l’asino secondo quanto si evince dal servizio andato in onda ieri sera a Le Iene in cui due clienti del guru hanno rivelato di aver scoperto che i follower promessi provenivano da India, Turchia e Brasile e che erano quindi falsi, i famosi follower comprati che Instagram poi rimuove con delle penalità per l’account.

MIRKO SCARCELLA SOTTO ACCUSA A LE IENE CHIEDE DIRITTO DI REPLICA

Inutile dire che insieme a queste presunte bugie di Mirko Scarcella ne sono state rivelate altre compresi voli fittizi, false foto e addirittura contratti mai avuti come quello con l’università Harvard di Boston. Alla fine del servizio, in molti hanno preso di mira il suo profilo Instagram per criticarlo e fargli piovere addosso accuse e offese ma lui stessa ha utilizzato le sue storie per rivelare che questa storia non si chiuderà così e che chiederà il diritto di replica “per tutte le buffonate che sono state dette così vedremo chi è il vero ciarlatano, enjoy”. Subito dopo è partito un vero e proprio attacco a Le Iene programma che vive “di sensazionalismo partendo da una tesi e mai dai fatti” annunciando l’inizio del suo racconto proprio a partire da oggi al grido di “la storia continua…”.

Ecco il video del servizio:





