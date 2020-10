Mirko Scarcella, “guru” Instagram smascherato dalle Iene/ Vacchi: “è un ciarlatano”

Le Iene ripropongono il servizio su Mirko Scarcella, il ‘guru’ di Instagram accusato da alcuni suoi ex clienti di aver comprato finti followers a loro insaputa. In attesa di ‘Do you know Mirko Scarcella?’, puntata speciale in programma lunedì prossimo su Italia1, sulla rete Mediaset va in onda il lungometraggio realizzato nei mesi scorsi da Gaston Zima. Nel video la iena rivolge accuse molto pesante al famoso imprenditore del web, dopo che quest’ultimo vantava roboanti collaborazioni con le sorelle Kardashian, Cristiano Ronaldo ed altri influencer. Insospettito dal modus operandi di Scarcella, Zima approfondisce coi diretti interessati. Alla domanda “conosce Mirko Scarcella?” la risposta è sempre la stessa: “Mai sentito“. A gettare delle ombre sul ‘guru’ di Instagram alcune testimonianze choc di suoi ex clienti, come Gianni Mendes, certo di essere stato truffato.

Mirko Scarcella a Le Iene: “Clienti cresciuti grazie a me”

Gaston Zima presenta il conto a Mirko Scarcella, che dal canto suo respinge ogni accusa, negando categoricamente di aver mai acquistato followers per i clienti. “I miei ex clienti dicono che mi hanno dato dei soldi per nulla? Assolutamente dicono il falso”, risponde Scarcella. L’imprenditore non ci sta e si innervosisce davanti alle telecamere delle Iene, soprattutto quando Gaston Zima presenta le analisi di alcuni dei profili dei suoi ex clienti. “Se sono cresciuti è grazie ai nostri network”, ribadisce il “guru”. Alla fine del servizio appare anche Gianluca Vacchi, uno dei primi grandi clienti gestiti da Scarcella. Ma anche l’uomo d’affari bolognese prende le distanze definendolo “un ciarlatano”. Le indagini delle Iene, come detto, proseguono lunedì prossimo con un appuntamento esclusivo dedicato al guru di Instagram, dal titolo Do you know Mirko Scarcella? . Testimonianze e contenuti esclusivi in arrivo, in attesa di una presa di posizione da parte di Scarcella, sempre più al centro delle polemiche dopo il servizio delle Iene.



