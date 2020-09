Mirko Scarcella/ Truffatore social o grande manager? La sua verità (Non è l’Arena)

Mirko Scarcella ha fatto di tutto per scrollarsi di dosso la nomea di truffatore dei social. Il manager del mondo online è finito infatti al centro di un servizio de Le Iene in cui da guru è diventato in un attimo un presunto truffatore. Al centro la tecnica utilizzata da Scarcella per ottenere views, follower e commenti sulle piattaforme social. “Le Iene volevano esattamente questo, buttarmi in una gogna mediatica in pasto agli insulti”, ha detto poco tempo fa a Rolling Stone, “in pasto alla gente, è chiaro da come è stato montato il servizio. Sono finti, non etici”. Secondo Scarcella, il programma di Davide Parenti avrebbe superato ogni limite e avrebbe ridicolizzato la sua stessa dignità. “Se non avessi migliaia di prove anche molto pesanti”, ha aggiunto, “se non fossi amante della vita e in un momento straordinario come ora che ho una moglie che amo, una figlia meravigliosa, una famiglia unica, e soddisfatto professionalmente e in salute, probabilmente mi avrebbero fatto pensare al suicidio”. Il servizio trasmesso dallo show lo ha obbligato inoltre a cambiare casa, tra l’altro in un periodo in cui la Florida era in piena emergenza sanitaria, dato che è stato reso pubblico anche il suo indirizzo.

5A bruciare l’animo di Mirko Scarcella è anche il rapporto creato nel tempo con alcuni degli inviati de Le Iene. Nonostante il servizio accusatorio, a suo dire montato a regola d’arte per infamarlo ingiustamente, inviati come Gaston Zama, Sebastian Gazzarini e Veronica Ruggeri si sarebbero spesso rivolti a lui per ottenere consigli, aiuti e collaborazioni. “L’apoteosi è che Davide Parenti, proprietario delle Iene, mi contattava perchè voleva una persona a cui facevo da manager per condurre il programma”, ha aggiunto, “mi chiamavano per fare servizi sui miei clienti. Sapevano bene chi ero, con chi e come lavoravo. Hanno manipolato la mente di milioni di persone”.

MIRKO SCARCELLA VS LE IENE: “PERCHÈ DISATTIVANO I COMMENTI?”

Gli attacchi a Mirko Scarcella non sono ancora finiti. A diversi mesi di distanza dal servizio de Le Iene che lo ha messo in croce, il social media manager continua a difendersi su Instagram e a ricevere dure critiche da parte di molti utenti. “Come è possibile che io dopo quel servizio infamante delle Iene abbia ricevuto 17 mila commenti in un solo post, li ho disattivati solo quando sono cominciate ad arrivare minacce di morte a me, mia figlia, mia moglie”, dice in un video pubblicato in questi giorni, “E invece l’Instagram di un canale come Mediaset che dovrebbe garantire l’informazione libera, non appena riceve qualche messaggio da persone che chiedono informazioni su quello che ho mostrato, disattivino i commenti. Come si può definire questo?”. Scarcella è sempre più convinto che dietro gli attacchi alla sua persona ci sia una sorta di complotto. Secondo molti utenti, le famose prove che ha mostrato in molteplici video non avrebbero un filo logico e farebbero acqua da tutte le parti. “Mi spiace ma vendevi follower a prezzi esorbitanti”, commenta qualcuno, “lo sai anche tu. Inventati qualcos’altro, mettiti in forma. Prendi fiato, pensa e reinventati su questa base da truffatore che dai sobborghi è arrivato a Miami”. Clicca qui per guardare il video di Mirko Scarcella e leggere i commenti.

Oggi, domenica 27 settembre 2020, Mirko Scarcella sarà ospite di Non è l’Arena e ritornerà sull’argomento. Avrà altre prove da svelare, come anticipato in questi mesi? Intanto il manager sottolinea ancora una volta la sua delusione nell’aver scoperto che Gaston Zama, l’inviato delle Iene che ha realizzato il servizio contro di lui, si sia rivelato tutt’altro che un amico. Una foto pubblicata su Instagram in settimana li mostra insieme a Milano in compagnia delle rispettive mogli. “La cena era stata pagata da me come sempre (ho sempre pagato cene al Romiti, detto Gaston Zama), vini pregiati e ristoranti 5 stelle”, scrive, “Romiti/Zama si è rivelato senza etica, senza valori, disposto a vendersi, a trasformare la realtà per i suoi interessi. Vi auguro di non trovare mai un amico così, mai!”. Scarcella non comprende ancora come Zama sia entrato a far parte della sua cerchia intima solo per realizzare un servizio che stravolge la realtà dei fatti. E infine promette di svelare presto chi c’è dietro il complotto che la rete del Biscione avrebbe organizzato alle sue spalle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA