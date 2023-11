Mirko si sbilancia ancora con Perla al Grande Fratello/ “Voleva baciarla al gioco della bottiglia”: il video

Mirko Brunetti sempre più vicino alla sua ex Perla Vatiero al Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 potrebbe riuscire a sancire il ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Gli indizi ci sono tutti: lui, in particolare, non disdegna affatto la vicinanza della sua ex, anzi ogni occasione è buona per stare al suo fianco, parlarle e anche abbracciarla. Ma nella serata di ieri è accaduto qualcosa di più che non è sfuggito ai telespettatori del Grande Fratello più attenti.

Gli inquilini sono tornati a divertirsi col gioco della bottiglia, tra baci e penitenze. Quando però è toccato a Mirko far girare la bottiglia, il concorrente avrebbe tentato più volte di direzionarla verso Perla, in modo che potesse esserci un bacio tra loro. È quanto ha fatto notare il web con un video (che trovate alla fine dell’articolo) che pare confermare questa ipotesi.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, lui tenta di baciarla attraverso il gioco della bottiglia

Se così fosse, appare ormai chiaro che Mirko voglia riprendere con Perla un rapporto più che amichevole, soprattutto ora che la sua storia con Greta Rossetti sembra essere finita. Il ‘sembra’ è d’obbligo, perché Mirko non sa che l’ex tentatrice e sua ex sta per fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello e questa volta per restarci come concorrente. Questo di certo rimetterà tutto in gioco, facendo provare ai telespettatori di Canale 5 una sorta di dejavù, visto che l’ultima volta che abbiamo visto i tre insieme era qualche mese fa a Temptation Island e le situazione che potrebbero crearsi potrebbero essere le stesse viste allora.

vi presento mirko il sottone che voleva baciare perla così tanto da fare il cretino e direzionare la bottiglia verso la sua posizione 🤡💖🫶🏻#perletti #grandefratello pic.twitter.com/91ny4AiWhI — cdm horny (@riverhaz) November 30, 2023













