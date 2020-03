Mirna Doris è morta?/ Un errore: “Scambio di cartelle, sta benissimo!”

Mirna Doris è morta. Questa è la notizia che questa mattina aveva buttato nel panico e nella tristezza più assoluta i fan del piccolo mondo antico di cantaNapoli ma per fortuna non è così. Mentre la notizia della sua morte faceva il giro del web e gli articoli sulla sua morte si moltiplicavano, sulla sua pagina Facebook arrivava non solo la smentita della sua morte ma anche quello che ha causato quella che possiamo definire una bonaria fake news, ma che cosa? Secondo quanto si evince sembra proprio che ci sia stato un errore nella divulgazione della notizia dovuta ad uno scambio di cartella clinica. Secondo i bene informati, infatti, Mirna Doris non si troverebbe a casa sua ma sarebbe ricoverata nella clinica a Villa Angela.

MIRNA DORIS E’ MORTA, ANZI NO: ERRORE IN CLINICA

Non conosciamo i motivi del ricovero ma quello che è certo è che l’interprete famosa per «la ragazza di Marechiaro» è viva e vegeta. Sul suo profilo Facebook leggiamo: “Vi comunico che NON É VERA LA NOTIZIA DELLA MORTE DI Mirna Doris. É ricoverata a Villa Angela dove c’è stato uno scambio di cartella. COSE DA PAZZI !!!!!!!”. La notizia sarebbe stata confermata dalla nipote di Mirna Doris che ha smentito seccamente la notizia della sua morte. Adesso rimane da capire il perché del suo ricovero e se l’interprete fosse in clinica già prima o a causa dell’emergenza Coronavirus come tanti fan adesso si chiedono. La stessa pagina che aveva annunciato la morte poco fa ha scritto: “Mirna è ancora con noi…la notizia del decesso…. Un errore della struttura……”.



