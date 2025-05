MIRO BILAN MVP BASKET A1: IL CROATO MIGLIOR GIOCATORE

Miro Bilan ha vinto il premio di MVP della Lega Basket per la stagione 2024-2025: è lui il miglior giocatore della regular season (il riconoscimento non tiene conto dei playoff, infatti è già stato assegnato), e lo è diventato a quasi 36 anni a conferma della sua longevità. Nelle votazioni Bilan, centro della Germani Brescia, ha preceduto Tornike Shengelia, primo in classifica con una Virtus Bologna che potrebbe lasciare in estate (si è parlato di un accordo già trovato con il Barcellona) e Justin Robinson, che tra gli altri ha trascinato la neopromossa Trapani in seconda posizione, e adesso sul 2-0 nella serie di primo turno playoff contro Reggio Emilia.

Bilan ha infilato numeri di tutto rispetto: miglior rimbalzista di Serie A1 con 10,2 a partita, ha anche chiuso con 15,2 punti, 3,8 assist e 23,7 di valutazione, tutto senza raggiungere i 30 minuti per gara. In Italia lo avevamo già visto per tre stagioni a Sassari, dove era stato altrettanto incisivo; nel 2022 si era trasferito al Prometej (anche con D’Angelo Harrison, ex Brindisi e oggi a Treviso), ma lo scoppio della guerra in Ucraina lo ha portato a tornare nel nostro campionato e precisamente con la maglia della Leonessa Brescia, già competitiva e che giovedì sera affronterà gara-3 dei playoff contro Trieste, risultato 1-1 grazie alla vittoria esterna dei giuliani nel secondo episodio.

MIRO BILAN SUCCEDE A BELINELLI

Un po’ di numeri sul premio di MVP di basket A1 vinto da Miro Bilan: si tratta, in dieci anni, del terzo giocatore di Brescia capace di vincerlo dopo Marcus Landry (2017) e Amedeo Della Valle (2022), ma soprattutto è solo il secondo giocatore balcanico a ottenere il riconoscimento, il primo e finora ultimo era stato un certo Sasha Danilovic nel 1998 (bisogna escludere Bo McCalebb, che lo ha vinto quando era già in possesso del passaporto macedone ma è naturalizzato, per l’appunto). Anche questo la dice lunga su Miro Bilan, anche perché qui l’hanno sempre fatta da padrone gli statunitensi, come in altri Paesi: sei vittorie consecutive tra il 2014 e il 2019 spezzate poi da Stefano Tonut.

Gli americani hanno vinto una sola volta negli ultimi cinque anni con Colbey Ross, che all’epoca giocava a Varese (poi è passato a Tortona e oggi è avversario di Brescia nei playoff, essendo il playmaker di Trieste). Ricordiamo che il premio di MVP è intitolato a Dino Meneghin, e viene assegnato dal 1994: il primo a vincerlo fu Carlton Myers che è anche uno dei cinque giocatori in grado di metterlo in bacheca per due volte. Gli altri sono Vincenzo Esposito (sempre con Imola), Manu Ginobili (Virtus Bologna), Massimo Bullrei (Treviso) e Terrell McIntyre con Siena. Myers invece ha vinto con due squadre diverse: prima la mitica Scavolini Pesaro, poi la Fortitudo Bologna. Ora, Miro Bilan proverà ad aggiungere lo scudetto a questo premio di MVP…