Miryea Stabile/ Andrea Cerioli attacca: “Hai una voce fastidiosa!”

Miryea Stabile continua a rimanere nel mirino di Andrea Cerioli. Per molti potrebbe essere lei la nuova finalista dell’Isola dei Famosi 2021 ma adesso è arrivato il momento di scoprirlo visto che nella semifinale di questa sera ci saranno tre eliminazioni e solo i finalisti rimarranno in piedi pronti a scontrarsi nella puntata del 7 giugno. Miryea Stabile non era di certo una delle favorite in partenza ma poi tutto è cambiato strada facendo quando non solo ha mostrato il suo spirito di accomodamento ma anche quando ha mostrato unghie e denti quando è arrivato il momento di mettersi contro quello che tutti hanno definito il branco, ovvero Gilles Rocca e compagni. A quel punto, Miryea Stabile ha fatto luce sul loro complotto per nominare Gilles Rocca ma ancora prima anche quello che spesso l’ha messa alla porta e che, per un certo periodo l’ha lasciata sull’isola da sola con le altre eliminate dal gruppo.

A quel punto per lei si è aperta la strada della finale perché il pubblico ha apprezzato la sua sincerità anche se per il gruppo era solo la sua voglia di mettere zizzania. A finire spesso alla graticola contro di lei è stata Angela Melillo che ha sofferto per il suo modo di darle spesso della falsa fino a quando il pubblico non l’ha punita eliminandola a faovre di Miryea Stabile. Adesso sul suo cammino è rimasto uno dei finalisti dell’Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli. Il bolognese continua a darle contro e anche al mattino si alza con il broncio e pronto ad accusarla di avere una voce stridula e fastidiosa, forse la più fastidiosa della terra. La bella Pupa era rea di aver parlato con Ignazio Moser delle cose da fare mentre Andrea Cerioli rimaneva a dormire, o fingeva, per riuscire a far passare il tempo e non darsi da fare. I due andranno allo scontro questa sera?

