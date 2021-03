Miryea Stabile/ Awed pronto a limonare con lei ma.. (Isola dei Famosi 2021)

Miryea Stabile in balia di Awed all’Isola dei Famosi 2021?

Awed è pronto a liminare con Miryea Stabile all’Isola dei Famosi 2021 (o quasi)? Il momento topico è finalmente arrivato e dopo giorni passati a provocarla e corteggiarla da lontano e poi da dietro la palizzata, per lui è arrivato il momento di tentare un approccio diretto, ma siamo sicuri che adesso che l’oggetto del desiderio è alla sua portata lui faccia un altro passo avanti o alla fine si tiri indietro? Al momento il suo posto è sempre in mezzo alle ragazze, Miryea compresa, anche se le provocazioni fatte un tempo al fianco e con Vera Gemma come spalla, sembrano non reggere più. Miryea Stabile continua a vivere la sua vita sull’Isola al massimo e adesso che ci sarà l’occasione di darsi da fare in mezzo ai due gruppi finalmente riuniti, le cose per lei potrebbero cambiare. Siamo sicuri che sarà un bene questo su voler fare qualcosa oppure no?

Miryea Stabile come Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi 2021, cosa rivelerà?

Intanto, lontano dall’Honduras si continua a parlare di lei, Miryea Stabile. Mentre per Daniela Martani è diventata ormai la dea dell’amore dell’Isola dei Famosi 2021 trasformandosi e addobbandosi per l’occasione, Francesca Cipriani ospite a Live Non è la d’Urso continua a parlare di lei lasciando intendere che sia proprio lei la sua ispirazione. In molte occasione l’ex Pupa ha calcato i passi della sua Cipriani e spesso si sono ritrovate insieme proprio perché protagoniste dell’ultima edizione dei record de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Arriverà il momento delle rivelazioni? Chi ha seguito la Cipriani all’Isola dei Famosi 2021 sa bene che la bella biondina si è lasciata andare ad una serie di rivelazioni sulla sua infanzia e sulle violenze subite, farà lo stesso Miryea nei prossimi giorni con vecchi e nuovi naufraghi del programma?

